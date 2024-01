Slovenija v belem, narava je bila radodarna s centimetri (FOTO)

Slovenijo je zajelo obilno sneženje, ki pa se počasi umirja. Promet po državi je močno upočasnjen, na delu so plužne in posipne skupine.

Po napovedih je dež zgodaj zjutraj hitro prešel v sneg in v dobrih šestih urah je v notranjosti Slovenije zapadlo od 15 do 30 cm snega. Sneženje bo popoldne slabelo, proti večeru pa povsod ponehalo, so navedli na ARSO.

Opozorilo Do sredine noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo povzročala tudi snežne zamete.

Po njihovih podatkih je tako na letališču na Brniku zapadlo skoraj 40 cm snega, v Ljubljani 30, v Novem mestu 22 centimetrov.

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije ali posnetke.