Slovenija Ukrajini pošilja pomoč. Vas zanima, kaj bo v 180 tisočakov vrednem paketu?

Slovenija Ukrajini pošilja materialno pomoč. Na današnji dopisi seji je vlada sprejela odločitev, da Ukrajini preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite pošlje IP telefone, računalniško opremo, bencinske agregate, antene in kable. Ocenjena vrednost pomoči skupaj s prevozom znaša nekaj manj kot 180 tisoč evrov, natančneje 179.165,83 evra. Nudenje pomoči bo koordiniralo in realiziralo Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje.

»Za mednarodno pomoč je 15. februarja 2022 preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite – Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) zaprosil pristojni organ Ukrajine zaradi napada Rusije na Ukrajino, ki ogroža njene prebivalce,« so na spletni strani vlade zapisali po seji.

Kaj bo Slovenija poslala Ukrajini?

Specifikacija materialne pomoči Ukrajini: