Slovenija tarča terorističnega napada? Lahko nas skrbi

»Ta napad je v bistvu sporočilo. Islamske države oz. islamističnih skrajnežev, da zahod še ni zmagal. Je tudi sporočilo lastnim podpornikom, da je še vedno možno izvajati grozljive napade,« meni profesor Prezelj.



Iztok Prezelj: Napad na Dunaju potrjuje povezave islamistov z zahodnim Balkanom



Prezelj: Lahko nas skrbi

Po napadih v Franciji in v ponedeljek na Dunaju se pojavlja vprašanje, kako varna je pred terorističnimi napadi Slovenija. Se lahko tudi pri nas zgodi podoben napad, kot se je v srcu glavnega mesta Avstrije?, svetovalca predsednika republike za nacionalno varnost, meni, da to ni povsem izključeno.»Vsi pristojni organi Republike Slovenije že vrsto let zelo sistematično in kontinuirano spremljajo posamezna tveganja ter grožnje z vidika radikalizma, ekstremizma in terorizma. Na podlagi vseh informacij in znanih dejstev se redno izdelujejo ocene ogroženosti, na podlagi njih pa sprejemajo potrebni ukrepi. Posebna pozornost se posveča poznanim radikaliziranim osebam, skupinam in razmeram v regiji,« je za Slovenske novice pojasnil Šefic.Meni, da kljub aktivni mednarodni politiki Slovenije, zaveznikom na področju boja proti terorizmu in sprejetim ukrepom »ni mogoče povsem izključiti možnosti, da bi prišlo do takšnega dogodka«. Ker preiskava na Dunaju še poteka, bodo nekatera ozadja jasnejša v naslednjih dneh in tednih. In ta bo, kot pravi Šefic, tudi vodilo pri sprejemanju nadaljnjih ukrepov posameznih držav in EU.Strokovnjaka za terorizem na ljubljanski fakulteti za družbene vedeponedeljkov teroristični napad na Dunaju ni pretirano presenetil. Kot je dejal za STA, je bilo le vprašanje časa. Ker je bil ubiti terorist albanskega porekla iz Severne Makedonije, se s tem po besedah Prezlja potrjujejo tudi povezave islamistično radikaliziranih prebivalcev Avstrije z zahodnim Balkanom. »Naše in tudi druge raziskave so že velikokrat opozorile na te povezave, še posebej na povezavo z BiH. Vsa zgodba okoli, znanega rekruterja za Islamsko državo, je zgodba o mreži med BiH in Dunajem.«»Vmes v tem prostoru je pa Slovenija. V enem od člankov skupaj s kolegom ugotavljava, da je Slovenija na prvi pogled država, v kateri ni bilo nobenega uspešno izvedenega terorističnega napada, ki nima neke stalne delujoče teroristične skupine. A ko začnemo preučevati 20- ali 30-letne indikatorje islamistične radikalizacije, nas lahko zelo skrbi. Ležimo pa seveda med Dunajem in zahodnim Balkanom.«»Poznamo gibanja teh ljudi čez slovensko ozemlje v Avstrijo, finančne tokove ... Spomnimo se tudi zgodbe izpred nekaj let, da naj bi se nekateri islamisti urili pri Dolu pri Ljubljani. Pri nas dokazov za to nismo našli, naj bi pa to novico medijem tedaj posredovala avstrijska obveščevalna služba. In tega oni niso nikoli preklicali,« je še izpostavil profesor. »Tako za Severno Makedonijo, Kosovo in Albanijo pa je značilno, da so imeli veliko število t. i. tujih borcev v Siriji in Iraku. Zdaj pa se vračajo. Za to, kakšne so bile konkretne povezave v primeru napada na Dunaju, pa bo treba počakati na preiskavo.«