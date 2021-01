Slovenija spet v belem (FOTO)

​







Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Vremenoslovci so za ponedeljek napovedali hladnejše vreme in nekaj snega . Že v nedeljo zvečer je ponekod začelo snežiti, zato je snežna odeja prekrila tudi nižine. Kot pišejo na Arsu, predvsem na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem in ponekod na Koroškem.»V Kočevju je bilo zjutraj 6 cm, v Novem mestu 4 cm in na Letališču Cerklje ob Krki 3 cm snega. V višjih legah je novega snega več v Babnem polju 10 cm, V Novi vasi na Blokah 7 cm, na Gorjancih in na območju Snežnika okoli 25 cm.«​Dodajajo, da se novo ciklonsko območje sedaj poglablja nad severnim Jadranom. Majhen ciklon bo imel pri nas omejen vpliv. Večina padavin bo padla južneje od naših krajev, severni rob padavin pa bo segel tudi nad južno Slovenijo. Ob razmeroma hladni zračni masi bo deževalo po nižinah Primorske, drugje pa bo snežilo. Predvidoma bo zapadlo okoli 5 cm snega, krajevno v višjih legah do 10 cm. Tudi drugje po Sloveniji bodo možne posamezne snežne plohe, a snežne odeje večinoma ne pričakujemo. Tanka snežna odeja bo pomembno vplivala na nižjo jutranjo temperaturo v naslednjih dneh.«