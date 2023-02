Slovenija skoraj pol milijona humanitarne pomoči Turčiji in Siriji

Polovico sredstev humanitarne pomoči bo prejela Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za pomoč prebivalcem po potresu na prizadetem jugovzhodnem delu Turčije. Preostala sredstva bo Slovenija prispevala v Čezmejni sklad za Sirijo v okviru finančnega mehanizma urada ZN za humanitarne zadeve (Ocha).

Sredstva za humanitarno popotresno pomoč prebivalcem Turčije in Sirije bodo zagotovljena iz sredstev proračunske rezerve Slovenije, so pojasnili na zunanjem ministrstvu.

V uničujočih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli jugovzhod Turčije in dele sosednje Sirije, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 16.000 ljudi, od tega 12.873 v Turčiji in 3162 v Siriji.

V sredo je vlada na dopisni seji sklenila, da Slovenija Turčiji preko mehanizma EU na področju civilne zaščite nameni materialno pomoč v vrednosti 451.400 evrov.

Poleg tega je Slovenija že v ponedeljek v Turčijo preko evropskega mehanizma civilne zaščite napotila strokovnjaka za logistiko za oceno stanja in koordinacijo. V torek se je nato na prizadeto območje odpravila še enota civilne zaščite za iskanje in reševanje, in sicer ekipa sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci.