Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo

Na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju je bil maja letos vplačan listek Eurojackpota, ki je prinesel neverjetnih 37.344.472,10 evra. Toda dobitnik ali dobitnica se še vedno ni oglasil, čeprav je nagrado mogoče prevzeti le še do 21. avgusta, nato pa bo celoten znesek odšel nazaj v sklad igre Eurojackpot.

Kot so nam pojasnili na Loteriji Slovenije, rok za izplačilo ni omejen na določeno uro dneva. »Če bi dobitnik s prevzemom dobitka čakal do zadnjega dne, se mu bomo glede ure izplačila prilagodili,« zagotavljajo.

Srečni listek je bil izžreban v 42. krogu Eurojackpota. Usodna kombinacija številk se je glasila 11, 17, 19, 33, 40 ter dodatni številki 7 in 12.

Marjetino sporočilo srečnežu

Danes se je oglasil Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka Na družbenem omrežju X je delil pobudo gospe Marjete Š., ki ga je obiskala v pisarni.

Prosila ga je, naj sporočilo prenese naprej: »Kaj, če bi srečni dobitnik, ko prevzame nagrado, del bogastva namenil za dobrodelne namene? Njen predlog: prvi - pomoč ženskam v stiski ob nosečnosti – varen prostor, finančna in materialna podpora, in drugi - gradnja dodatnih hospicev, ki jih v Sloveniji primanjkuje. Upamo, da se bo srečni dobitnik kmalu javil in razmislil tudi o takšni poti,« je zapisal Lotrič.

V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa bo prejela 5.601.670,81 evra.

V torek izžrebane nove številke: pol milijona evrov je bilo vplačanih v Godoviču Slovenija ima novega srečneža, saj je bil v Godoviču vplačan listek igre Eurojackpot 5+1, ki prinaša dobitek v višini 460.552,10 evra. Zmagovalna kombinacija številk 3, 4, 11, 33, 47 ter dodatni številki 6 in 9 je poleg slovenskega zadetka enako nagrado prinesla še igralcema v Estoniji in na Švedskem. Loterija Slovenije je ob razkritju veselo sporočila, da so se nekomu pri nas uresničile sanje.

Milijoni nazaj v sklad

Če se lastnik listka ne javi do 21. avgusta, bo ves dobitek ostal neizkoriščen in se vrnil v sklad igre Eurojackpot. Tak primer smo v Sloveniji že videli – leta 2014 je v Ljubljani ostal neprevzet dobitek lotka 6 v vrednosti 1.307.522,30 evra.