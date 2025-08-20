KJE JE SKRIVNOSTNI MILIJONAR?

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo

Nagrado je mogoče prevzeti le še do jutri. Oglasil se je predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in delil sporočilo Marjete Š.
Fotografija: FOTO: Loterija Slovenije
Odpri galerijo
FOTO: Loterija Slovenije

N. Č.
20.08.2025 ob 12:31
20.08.2025 ob 12:42
N. Č.
20.08.2025 ob 12:31
20.08.2025 ob 12:42

Poslušajte

Čas branja: 3:05 min.

Na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju je bil maja letos vplačan listek Eurojackpota, ki je prinesel neverjetnih 37.344.472,10 evra. Toda dobitnik ali dobitnica se še vedno ni oglasil, čeprav je nagrado mogoče prevzeti le še do 21. avgusta, nato pa bo celoten znesek odšel nazaj v sklad igre Eurojackpot.

Kot so nam pojasnili na Loteriji Slovenije, rok za izplačilo ni omejen na določeno uro dneva. »Če bi dobitnik s prevzemom dobitka čakal do zadnjega dne, se mu bomo glede ure izplačila prilagodili,« zagotavljajo.

Srečni listek je bil izžreban v 42. krogu Eurojackpota. Usodna kombinacija številk se je glasila 11, 17, 19, 33, 40 ter dodatni številki 7 in 12. 

Marjetino sporočilo srečnežu

Danes se je oglasil Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka Na družbenem omrežju X je delil pobudo gospe Marjete Š., ki ga je obiskala v pisarni.

Prosila ga je, naj sporočilo prenese naprej: »Kaj, če bi srečni dobitnik, ko prevzame nagrado, del bogastva namenil za dobrodelne namene? Njen predlog: prvi - pomoč ženskam v stiski ob nosečnosti – varen prostor, finančna in materialna podpora, in drugi - gradnja dodatnih hospicev, ki jih v Sloveniji primanjkuje. Upamo, da se bo srečni dobitnik kmalu javil in razmislil tudi o takšni poti,« je zapisal Lotrič.

V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa bo prejela 5.601.670,81 evra.

V torek izžrebane nove številke: pol milijona evrov je bilo vplačanih v Godoviču

Slovenija ima novega srečneža, saj je bil v Godoviču vplačan listek igre Eurojackpot 5+1, ki prinaša dobitek v višini 460.552,10 evra. Zmagovalna kombinacija številk 3, 4, 11, 33, 47 ter dodatni številki 6 in 9 je poleg slovenskega zadetka enako nagrado prinesla še igralcema v Estoniji in na Švedskem.

Loterija Slovenije je ob razkritju veselo sporočila, da so se nekomu pri nas uresničile sanje.

Milijoni nazaj v sklad

Če se lastnik listka ne javi do 21. avgusta, bo ves dobitek ostal neizkoriščen in se vrnil v sklad igre Eurojackpot. Tak primer smo v Sloveniji že videli – leta 2014 je v Ljubljani ostal neprevzet dobitek lotka 6 v vrednosti 1.307.522,30 evra.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

eurojackpot denar milijonar dobitek Marko Lotrič

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.