Danes ob 20.49 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Vinice pri Črnomlju, 91 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vinice, Učakovcih in okolice, javlja Agencija RS za okolje.