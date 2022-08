Slovenijo v nekaj minutah dvakrat streslo! Poglejte, kje so potresa čutili najbolj

Ob 12.41 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,8 v bližini Jelšan, 66 kilometrov južno od Ljubljane, poroča Urad za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci Jelšan, Ilirske Bistrice, Pivke in okolice.

»Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so še sporočili iz Arsa.

Nekaj minut kasneje, natančno ob 13.09 je v naš elektronski nabiralnik prispelo poročilo o novem potresu. Tokrat je imel magnitudo 1,9 in je bil v bližini Črnomlja, 79 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane: »Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Bele Krajine.«