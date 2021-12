Slovenija se poslavlja: Pogrešali vas bomo, počivajte v miru!

V prvih decembrskih dneh se je za vedno poslovil nekdanji ustavni sodnik in pravosodni minister Lovro Šturm. Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti je 2020 prejel srebrni red za zasluge RS. Številni slovenski politiki so mu ob slovesu posvetili lepe misli, družini pa izrekajo sožalje.

Objavljamo nekaj odzivov:

Matej Tonin: »Dr. Lovro Šturm je bil neutruden borec za dosledno uveljavljanje načel pravne države in vrednot slovenske osamosvojitve. S svojim delom je predstavljal zgled varovanja človekovih pravic in dostojanstva. Ob njegovi smrti sem v mislih in molitvah s svojci. Iskreno sožalje.«

Jernej Vrtovec: »Lovro Šturm. Moder, pokončen in omikan gospod, ki je venomer verjel, da pravna država je mogoča. In za njo se je boril. Hvala za vse. Počivaj v miru!«

Andreja Valič Zver: »Spoštovani in dragi dr. Lovro Šturm, iskrena hvala za vašo neomajno podporo mojemu delu, za vse prijateljske nasvete ter poglobljene uvide v slovensko in svetovno stvarnost. Zelo vas bom pogrešala.«

Mark Boris Andrijančič: »Velikan slovenske ustavnosti, plemenit človek in srčen demokrat. Predvsem pa velik Slovenec in Evropejec. Spoštovani profesor, pogrešali Vas bomo. Počivajte v miru!«

Milan Brglez: »Odšel je profesor, ki mu je bilo mar za našo državo in demokracijo. Naj počiva v miru.«

Predsednik vlade Janez Janša: »Dr. Lovro Šturm je bil med ustanovnimi člani Demosa v času zorenja Slovenske pomladi in osamosvajanja, član in predsednik Ustavnega sodišča, Zbora za republiko, član dveh Vlad RS, velik domoljub, intelektualec in bojevnik za človekove pravice. Sožalje ženi in hčerki.«