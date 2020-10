Slovenija se je zbudila v epidemijo: kaj nas čaka?

Sledi zaprtje trgovskih centrov?

Paketi ukrepov:

1. paket (140/250/50)

– zaprtje trgovskih središč

– šola na daljavo za srednje šole in univerze

– zaprtje kulturnih ustanov

– splošna prepoved verskih obredov in porok z gosti



2. paket (170/300/50)

– šola na daljavo za vse

– posebni dodatni sloti za starejše

– zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov

– zaprtje hotelov

– splošna prepoved vseh javnih prireditev

– zaprtje športnih objektov za amaterje za individualne športe er za športno dejavnost otrok in mladostnikov

– omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro.



3. paket (xxx/360/60)

– omejitev gibanja med občinami

– zaprtje vrtcev

– zaustavitev javnega prometa

– zaprtje meja razen tovorni promet in nujni prehodi

– omejitev izhodov razen nujnih izjem

– zapiranje posameznih gospodarskih javnosti



Ostajata na oranžnem seznamu

Vlada je na nedeljski seji za danes v Sloveniji razglasila 30-dnevno epidemijo covida-19. Po besedah vladnega govorcarazglasitev za zdaj pomeni le, da se aktivira državni načrt Civilne zaščite, medtem ko v veljavi še naprej ostajajo isti ukrepi.Kot je povedal Kacin, razglasitev epidemije pomeni samo to, da se bo aktiviral državni načrt, na primer na področju Civilne zaščite, medtem ko vse ostalo, kar se tiče na primer šol, prehajanja med regijami in podobno za zdaj ostaja enako. Z razglasitvijo epidemije so po njegovih besedah pridobili tudi pravno podlago, da lahko pripravijo nekatere ukrepe.Tudi premierje ponoči tvitnil, da morajo biti vsi ostali ukrepi, razen aktivacije Civilne zaščite, sprejeti posamično, kar se bo dogajalo sorazmerno potrebam od danes naprej.Po besedah Kacina je tako sprejetje kakšnega novega ukrepa pričakovati danes, začel pa bi lahko veljati v torek ali sredo.Ob razglasitvi epidemije je sicer vlada predvidela tri svežnje ukrepov. Nekateri od teh že veljajo: v rdečih regijah so že od petka prepovedani verski obredi z navzočnostjo ljudi in poroke; od danes dalje za učence od 6. razreda naprej po vsej državi pouk poteka na daljavo , prav tako fizično v šolske klopi s ponedeljkom ne gredo več v srednjih, glasbenih in višjih strokovnih šolah. Iz prvega svežnja bo tako najverjetneje hitro sledilo tudi zaprtje trgovskih centrov in kulturnih ustanov.Glede na kriterije (300 hospitaliziranih in 50 na intenzivni negi - že v soboto smo presegli kriterije za prvi sveženj ), pa bi vlada kmalu lahko posegla tudi po drugem svežnju, v katerem je predvideno: šolanje na daljavo za vse otroke, časovni sloti za starejše, zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, hotelov, prepoved prireditev, omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro.Tudi Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška statistična regija kljub razglasitvi epidemije ostajajo na oranžnem seznamu. »Kdo je na rdečem seznamu, namreč izve takrat, ko Nacionalni inštitut za javno zdravje objavi pojavnost okužb,« je dejal Kacin. Ob tem je dodal, da nacionalni inštitut v nedeljo tega ni naredil in ne bo naredil niti danes.Kot je v nedeljskem sporočilu za javnost zapisala vlada, so razglasitev epidemije na celotnem ozemlju države zahtevale epidemiološke razmere, povezane s širjenjem okužbe s koronavirusom, saj smo priča hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost. Slovenija je namreč v nedeljo skoraj dosegla vsa merila, ki si jih je zastavila za razglasitev epidemije.Razgasitev epidemije sicer pomeni tudi, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) predlaga protiepidemijske zaščitne ukrepe, da morajo biti prebivalci pravočasno in objektivno obveščeni o pričakovani nevarnosti, mogočih posledicah ter ukrepih za njihovo odpravo ter da, država krije vse stroške, povezane s pripravljenostjo in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. za izvajanje drugih nujnih ukrepov. Ob tem lahko Slovenija zaprosi za pomoč tudi druge države.