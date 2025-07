Slovenija kot prva v Evropi s to potezo stopila na prste Izraelu

Slovenija je kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela, je danes sporočil premier Robert Golob. Omenjeni ukrep je na seji sprejela vlada, ki namerava v prihodnjih tednih pripraviti nadaljnje nacionalne ukrepe zoper izraelsko vlado, katere ravnanja predstavljajo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Vlada z današnjim ukrepom nadaljuje pritisk na Izrael, potem ko je ta mesec sprejela enostranski ukrep ter izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi.

Ukrepa vlade sledita nedavnemu srečanju na ravni EU, kjer zunanji ministri niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic. Premier Golob je že pred tem srečanjem dejal, da bo Slovenija ukrepala skupaj z drugimi podobno mislečimi članicami, če ukrepov proti Izraelu ne bo sprejela unija.

Kot je danes sporočil kabinet predsednika vlade, EU zaradi notranjih razhajanj in neenotnosti trenutno ni sposobna ukrepati. Pri tem so v kabinetu opozorili, da ljudje v Gazi umirajo, ker jim je humanitarna pomoč sistematično onemogočena.

»Gre za popolno onemogočanje humanitarnega dostopa in zavestno preprečevanje osnovnih pogojev za preživetje. V takšnih razmerah je dolžnost vsake odgovorne države, da ukrepa tudi, če to pomeni, da stori korak pred drugimi,« je še sporočil premierjev kabinet.

Zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo veleposlanico

Slovenija je junija lani tudi priznala Palestino ter odtlej večkrat pozvala k prekinitvi ognja v Gazi in okrepitvi dobav pomoči v enklavo. Zunanje ministrstvo je danes tudi sporočilo, da je na pogovor poklicalo veleposlanico Izraela v Sloveniji Ruth Koen-Dar in ji preneslo protest glede nevzdržne humanitarne katastrofe v Gazi zaradi omejevanja dostopa nujne humanitarne pomoči.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je na nedavni konferenci o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku k priznanju Palestine pozvala preostale članice ZN, ki tega še niso storile, in izrazila kritike na račun uničevanja Gaze. Prav tako se je srečala z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresem, ki je Slovenijo označil za herojko Evrope in ji izrekel priznanje za prizadevanje za rešitev dveh držav.