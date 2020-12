Slovenija prva na svetu, a v napačnih kategorijah

Tedensko število bolnikov na intenzivni negi na milijon prebivalcev. FOTO: Our World In Data, posnetek zaslona

V Sloveniji se kljub številnim ukrepom ne zmoremo iztrgati iz primeža novega koronavirusa. Če pogledamo aktualne podatke portala Our World in Data, ki ga vodi univerza v Oxfordu, je statistika za Slovenijo zelo slaba. Če upoštevamo število prebivalcev, smo trenutno po umrljivosti (povprečje v zadnjem tednu na milijon prebivalcev) v samem svetovnem vrhu. Pri nas zaradi covida 19 umre največ ljudi, sledijo Bolgarija, Madžarska, BiH, Hrvaška, BiH in Severna Makedonija, kažejo podatki.Na svetu pa nismo najslabši le v kategoriji dnevno potrjenih smrti v zadnjem tednu, temveč tudi po številu hospitaliziranih bolnikov (na milijon prebivalcev) in tedenskem sprejemu bolnikov na intenzivno nego. V zadnji kategoriji je Slovenija z naskokom najslabša med vsemi državami na svetu.»Zmagujemo v vseh napačnih kategorijah,« je podatke komentiralpobudnik projekta sledilnik.org, ki skrbi za dnevno spremljanje covid podatkov pri nas.Po zadnjih podatkih zdravljenje v slovenskih bolnišnicah potrebuje 1.258 bolnikov s covidom 19, kar je 24 manj kot v torek. Nekoliko je upadlo tudi število bolnikov, ki so hospitalizirani na oddelkih za intenzivno nego – takšnih je 189 oziroma devet manj kot v torek. Novih sprejemov v bolnišnice je bilo v sredo 110, 97 ljudi pa je bilo odpuščenih iz bolnišnic. V sredo je umrlo 49 bolnikov s covidom 19, skupno do zdaj1.949.14-dnevna pojavnost primerov na 100 tisoč prebivalcev kaže, da je v najslabšem stanju še vedno posavska statistična regija (1.481 okuženih). Po razširjenosti okužb sledita pomurska in jugovzhodna Slovenija. Najbolje je v goriški regiji, osrednjeslovenska regija je zdrsnila na drugo mesto.V ZDA je v sredo za covidom 19 umrlo več kot 3.000 ljudi, kar je največ od začetka pandemije, je razvidno iz podatkov univerze Johnsa Hopkinsa. Ameriške oblasti opozarjajo, da je število smrti povezano s številnimi potovanji za zahvalni dan prejšnji mesec. Da gre za katastrofalne številke, so ameriški mediji potrdili s primerjavo števila umrlih na pomembne dogodke v ameriški zgodovini. Največje število umrlih v ZDA so zabeležili 8. septembra leta 1990, ko je zaradi orkana v mestu Galvestone v Teksasu umrlo od šest do dvanajst tisoč ljudi. V terorističnem napadu Al Kaide na WTC je življenje izgubilo 2.977 ljudi, medtem ko je v napadu na Pearl Harbor 7. decembra 1941 umrlo skupaj 2.467 Američanov.