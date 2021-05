Slovenija pri dnu, Jerala ogorčen: Se lahko nehamo hecati?

Slovenija je po hitrosti cepljenja državljanov proti covidu 19 ena najpočasnejših na svetu, kažejo podatki, ki jih je na twitterju objavil vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Sodeč po podatkih o povprečnem številu cepljenih v sedmih dneh na 100 prebivalcev, dostopnih na portalu Our World in Data, Slovenija cepljenje izvaja precej počasi in je pri dnu lestvice. Najučinkovitejši sta Islandija in Madžarska, slabši od Slovenija pa denimo Nizozemska in Bolgarija.Jerala je zaradi podatkov ogorčen in je zapisal (nelektorirano): »Se lahko nehamo hecat in dokler ne bo zmanjkalo cepiva ali interesa za cepljenje resno izkoristimo vsak dan v tednu? Če je problem z ekipami, sem prepričan, da bi veliko prostovoljcev priskočilo na pomoč, tudi za informatiko.« Ob tem je dodal še predlog, ki bi po njegovem mnenju lahko pospešil cepljenje pri nas: da bi starejši od 65 let na vrsto prišli brez poziva, nato pa bi mejo začeli spuščati po pet let. »Če bo to približno vsak teden, do konca junija pridemo do 30 let, kar bi bilo ravno prav.«