Slovenija prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael: kaj prinaša ta sklep vlade?

Slovenija je kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega, je v četrtek sporočil premier Robert Golob. Ukrep je na seji sprejela vlada, ki namerava v prihodnjih tednih pripraviti nadaljnje nacionalne ukrepe zoper izraelsko vlado, katere ravnanja predstavljajo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Podrobnosti o odločitvi vlade je na novinarski konferenci predstavil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin. Po njegovih besedah je vlada naložila ministrstvu za infrastrukturo in ministrstvu za obrambo, da pregledajo, kateri so tisti protokoli, ki bi jih bilo v zvezi s tem treba nadgraditi. To bodo, kot pravi, realizirali v najkrajšem možnem času.

V četrtkovem sklepu je izjema, ki dopušča trgovino z opremo, ki je pomembna za odpornost in varnost Slovenije, je dejal Pavlin. Kot primer je navedel informacijska sredstva oz. sredstva za kibernetsko obrambo.

Ministrstvi za obrambo in infrastrukturo morata o izvajanju sklepa mesečno poročati vladi.

Ministrstvo ne izdaja tranzitnih dovoljenj

Obrambni minister Borut Sajovic je sicer pred nekaj tedni pojasnil, da ministrstvo »ne izdaja tranzitnih dovoljenj, niti ne vodi evidenc o vrsti in količini obrambnih proizvodov« v primeru tranzita obrambnih proizvodov iz držav članic EU v Izrael. »Posledično ministrstvo ne odloča v postopku, ker ne prejme vloge in praviloma ni seznanjeno s količino in vrsto obrambnih proizvodov v tranzitu, je še navedel.

Mors zaradi oboroženih spopadov od oktobra 2023 ni izdal nobenega dovoljenja za izvoz vojaškega orožja in opreme v Izrael.

Levica zadovoljna, v NSi kritični

V NSi v zvezi z odločitvijo vlade, da Slovenija kot prva evropska država prepove uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega, menijo, da bi bilo bolje, če bi država ukrepala v sodelovanju z EU, ter svarijo pred posledicami. V Levici medtem pravijo, da je to zgodovinska odločitev, a zahtevajo dodatne ukrepe proti Izraelu.

Vlada bi morala proti Izraelu ukrepati v sodelovanju z EU in ne na podlagi solističnih akcij, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani ocenil podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj. Ob tem je posvaril pred morebitnimi dolgoročnimi posledicami tovrstnih odločitev za Slovenijo.

V Levici pa četrtkovo odločitev vlade pozdravljajo in jo označujejo za zgodovinsko. »Slovenija ima moralno in zgodovinsko dolžnost, da se postavi na pravo stran zgodovine. Zato pozdravljam vse ukrepe naše vlade v iskanju rešitev za končanje genocida v Gazi, hkrati pa pričakujem še nadaljnje sankcije proti Izraelu,« je v sporočilu poudarila koordinatorica Levice Asta Vrečko.