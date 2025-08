Slovenija pred enim najbolj kritičnih koncev tedna: čakajo nas zastoji, zapore in kolone po vsej državi

Zaradi začetka poletnih počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah in številnih obnovitvenih del na slovenskih avtocestah se za ta konec tedna pričakuje izjemno povečan promet proti obali in notranjosti države. Dars opozarja na številne zapore in zožitve, ki bodo povzročile daljše zastoje in ovire, poroča STA.

Obsežna dela na štajerski avtocesti

Na štajerski avtocesti bodo od nedelje, 3. avgusta, potekala pripravljalna dela za obsežno rekonstrukcijo odseka med Slovensko Bistrico in Framom v smeri proti Mariboru. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih. Dodatno bodo v nedeljo sanirali poškodovane asfaltne površine med Arjo vasjo in Šentrupertom proti Mariboru ter med Vranskim in Krtino proti Ljubljani, kjer bo promet urejen po enem pasu.

Na odseku med Šentiljem in Pesnico bo promet potekal po enem pasu v vsako smer zaradi priprave na obnovo viaduktov Šentilj. Prehitevalna pasova med mejnim prehodom Šentilj in priključkom Šentilj bosta zaprta. Glavna dela naj bi stekla v začetku prihodnjega tedna.

Kolone na ljubljanski obvoznici, 19. 6. 2025. FOTO: Jože Suhadolnik

Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami še naprej poteka obsežna prenova. Promet teče po enem pasu v vsako smer, smerno vozišče proti Ljubljani pa je v celoti zaprto. Taka ureditev bo veljala do konca septembra, dotlej bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Delovne zapore na Primorki in Dolenjki

Na odseku med Kozino in Črnim Kalom proti Kopru se nadaljujejo obsežna obnovitvena dela, ki bodo potekala vse do sredine novembra. Do 20. avgusta bo med predorom Kastelec in počivališčem Ravne promet po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Med Trebnjim in priključkom Novo mesto vzhod bo promet proti Ljubljani do nedelje občasno oviran, od ponedeljka, 4. avgusta, pa bo zaradi glavnih del urejen po dveh pasovih proti Ljubljani in enem pasu proti Hrvaški. Medtem se zaključujejo obnovitvena dela med Bičem in Trebnjem vzhod. Do 15. avgusta bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer, prehitevalna pasova bosta zaprta.

Takšno bo stanje v Ljubljani

Na razcepu Zadobrova bodo do 8. avgusta zaprti vozni in odstavni pas ter krak s priključka Letališka cesta proti Novim Jaršam. Promet bo potekal po prehitevalnem pasu. Na priključku Šentvid bodo do 31. avgusta zaprta kraka iz predora proti Celovški cesti in obratno. Ostala povezava z gorenjsko avtocesto ostaja odprta.

Gorenjska avtocesta in predor Karavanke

V torek, 5. avgusta, bo med 5. in 15. uro na odseku med Brezjem in Lescami promet oviran zaradi prevoza kalupa za vetrnice. Med cestninsko postajo Hrušica in predorom Karavanke bo do konca septembra promet oviran zaradi navezave novozgrajenega smernega vozišča na novo vzhodno cev predora. Prevozi vozil širših od 3,5 metra bodo omogočeni le ob sredah ponoči, ob predhodni uskladitvi z Avtocestno bazo Hrušica.

Zaradi velikih prometnih obremenitev in gradbišč bodo morebitne zamude neizogibne. FOTO: Stadtratte/getty Images Getty Images

Zapora voznega pasu na hitri cesti Razdrto–Vipava

Na hitri cesti Razdrto–Vipava je v smeri proti Novi Gorici zaprt vozni pas, promet poteka samo po prehitevalnem.

Uvoz na obalno hitro cesto proti Izoli zaprt

Na priključku Koper center bo do konca septembra zaprt uvoz proti Izoli. Zapora naj bi izboljšala pretočnost prometa med turistično sezono v Kopru in na glavni cesti G1-11.

Omejitve za tovorna vozila v času turistične sezone

Do 7. septembra bo veljala poletna omejitev prometa za težka tovorna vozila nad 7,5 tone. V soboto, 2. avgusta, bo ta omejitev veljala med 8. in 13. uro, na primorskih cestah že od 6. ure dalje. V nedeljo, 3. avgusta, bo omejitev veljala od 8. do 22. ure.

Voznikom svetujejo strpnost in spremljanje razmer

Dars svetuje voznikom, naj se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo prometne informacije in načrtujejo pot ob upoštevanju številnih zapor. Zaradi velikih prometnih obremenitev in gradbišč bodo morebitne zamude neizogibne.