Slovenija pod vodo: poplavilo je dnevno sobo, vrtce, lekarne, trgovine ... (FOTO)

Gasilci imajo polne roke dela, številnim preglavicam, ki jih povzroča močno deževje pa ni videti konca. V večini primerov že od včeraj črpajo meteorne vode iz kletnih prostorov stanovanjskih objektov, avtosalonov, dvoran, gospodarskih objektov, industrijskih stavb, knjižnic, nakupovalnih prostorov, poslovnih objektov, prodajaln, gostinskih prostorov, skladišč, šol, vrtcev, lekarne in Narodne galerije.

Reki Gradaščica in Poljanska Sora sta zjutraj v zgornjem toku močno narasli ter pričeli poplavljati. Padavine bodo na tem območju vztrajale. Poplavljene površine se lahko še povečajo, možne so poplave v večjem obsegu.

Voda je poplavila tudi več podvozov, iz katerih so morali gasilci reševati obstala vozila, zaradi poplavljenega cestišča in zemeljskih plazov pa je trenutno zaprtih več cest, zgodilo se je tudi več prometnih nesreč. Na teh lokacijah so odstranili več podrtih dreves in prekrili več streh objektov.

Nalivi so bili v četrtek najmočnejši na območju med Idrijo in Ljubljano oziroma Vrhniko. Na tem območju je v 24 urah padlo več dežja kot v treh mesecih poletja. Količina padavin je marsikje presegla 200 milimetrov. V občini Ankaran pa se je pretrgal tudi električni kabel.

Na Kobariškem je danes najhujše težave povzročal udor in posledična popolna zapora glavne ceste na relaciji Kobarid-Žaga. Iz ene od hiš na tem območju so morali zaradi grozečega podora evakuirati družino, v petih hišah je zalilo kletne prostore.

V Kobaridu je voda zalila kletne prostore nekaj stavb, poplavljene so bile tudi ulice, razmere večinoma rešujejo lastniki stavb sami. Na Idrijskem je neurje odkrilo streho v zaselku Kanomeljsko Razpotje. Na naravnem kopališču na Lajštu je odneslo leseno zajezitev na koncu bazena, ki jo običajno pristojni ob koncu sezone ali pred velikimi neurji odstranijo.

Na območju južne Slovenije so velike količine dežja že padle v občinah Kostel in Osilnica. V Kostelu je neurje močno skalilo vodne vite, zato v občini priporočajo prekuhavanje vode. Ponekod je prišlo tudi do izpada električne energije, internetnih povezav in telefonije.

Preko dneva bo poplavljala tudi Kolpa in posamezni pritoki Ljubljanice. Razlivanja manjših vodotokov in hudournikov so mogoča tudi v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju ter na večjem območju osrednje in deloma južne Slovenije.