Slovenija po vzoru ZDA glede ukinitve nošenja mask? Logarjeva odgovarja

Dvakrat cepljenim proti covidu 19 v ZDA ni treba več nositi mask ali vzdrževati varnostne razdalje ne v zaprtih prostorih ne na prostem. Tako je odločil tamkajšnji Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDS).



Sloveniji tudi iz dneva v dan bolje kaže glede števila okuženih in obolelih zaradi covida 19. Epidemiološka slika je dobra in se še izboljšuje, cepljenje pa je množično. Ali to pomeni, da bi lahko takšen ukrep kmalu imeli tudi pri nas? S tem vprašanjem smo se obrnili na vodjo svetovalne skupine za covid 19 Matejo Logar, ki ni optimistična glede takšnega sproščanja.



»Ko bomo dosegli podobno stopnjo precepljenosti in takšno epidemiološko situacijo, kot je v ZDA, bomo lahko začeli razmišljati o podobnem sproščanju. Žal je pri nas situacija precej drugačna, kot je v ZDA. Pri nas je žal poleg skupine, ki se ne želi cepiti, tudi skupina, ki najbolj nasprotuje nošenju mask, tako da je malo verjetno, da bo ta ukrep pri nas kmalu izvedljiv v takšni obliki kot v ZDA.«

