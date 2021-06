Slovenija osamljen rdeči otok: znano, kdaj naj bi se vrnili v normalnost

Oranžni junija, zeleni avgusta



Epidemija upada (pre)počasi

Po vladnem semaforju je Slovenija že nekaj časa v zeleni fazi, ki predvideva rahljanje protikoronskih ukrepov, v evropskem pogledu pa smo še vedno krepko v rdečem. Po projekciji Instituta Jožef Stefan (IJS) naj bi bili v zelenem tudi po evropskem kriteriju šele avgusta., da je slovenska vlada svoje kriterije za določanje semaforja sproščanja ukrepov sprejela bolj zaradi psihološkega učinka, saj so epidemiološke številke v Sloveniji ves čas zelo slabe. Vlada se je zato odločila za svoj semafor, ki bi ob nekoliko boljših kazalnikih sproščal določene ukrepe.Slovenija je kot kriterij vzela sedemdnevno povprečje novih okužb in število covidnih pacientov v bolnišnicah, Evropa pa sledi kriteriju Evropskega centra za preprečevanje bolezni (ECDC), ki je 14-dnevna incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev in delež pozitivnih testov. Po tem kriteriju je Slovenija z incidenco 173 v rdeči fazi. V tej fazi so države, katerih stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju je višja od 150 in nižja od 500 na 100.000 prebivalcev ter države, kjer je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju med 50 in 150 ter stopnja pozitivnih testov na prisotnost virusa štiri odstotke ali višja.Da bi prešli v oranžno fazo po evropskem semaforju, kjer se trenutno nahajajo vse naše soseda, se mora 14-dnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev spustiti pod 50, če je delež pozitivnih testov višji od štirih odstotkov oziroma če je nižji od štiri odstotke, mora biti incidenca med 25 in 150. Ob enakem trendu razvoja epidemije kot doslej bi po projekciji IJS lahko v oranžno fazo prešli 17. junija. Epidemija je v državi trenutno razglašena do 15. junija.Za prehod v zeleno fazo se mora 14-dnevna incidenca spustiti pod 25 povprečnih okužb na sto tisoč prebivalcev v dveh tednih, delež pozitivnih testov pa mora biti nižji od štiri odstotke. Kot napovedujejo v IJS bi lahko to fazo dosegli v prvi polovici avgusta, natančneje 9. avgusta.Slovenija trenutno postaja vse bolj osamljen rdeči otok v Evropi, saj epidemija upada le počasi, še ugotavljajo v IJS. Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, je približno 0,88. Ob tem na IJS navajajo, da bi morali spustiti reprodukcijsko število pod 0,7, da bi preprečili možnost naraščanja bolj kužnih različic virusa.Trenutno je delež kužnih približno 0,4 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 250. prebivalec.