Slovenija odmeva v tujini, razdeljeni tudi v koaliciji: Janša je udaril mimo

Potem ko je demokratpo preobratu na ameriških volitvah zbral dovolj glasov za zmago, mu je večina slovenskih politikov že čestitala, predsednik vladepa še vedno ne. Kritičen je do volitev, saj da so mediji razglasili zmago, še preden so sodišča začela odločati o pritožbah poraženca, da so volitve ukradene. Janša je sicer zapisal, da so ZDA slovenski strateški partner, a Bidnu kljub vsemu ni čestital, kot je sicer v navadi.Več tujih medijev je komentiralo odziv Janše, ki ga označujejo kot Trumpovega podpornika, med drugim tudi evropski novičarski portal Politico. Navedli so, da so slovenski politiki razdeljeni glede tega, kako se odzvati na ameriške volitve. Medtem ko je Janša, odločen podpornik Trumpa, podvomil o odločitvi medijev, da razglasijo Bidnovo zmago, je predsednik državeBidnu čestital.Politico Janšo omenja ob boku britanskemu premierjuin madžarskemu. »Slovenski premier je kar dobro udaril mimo, ko je Trumpu v sredo čestital za zmago. Seveda, oba imata poseben odnos, saj je Slovenija rojstni kraj (sedaj odhajajoče) prve dame. Janša meni, da bo Biden 'eden najšibkejših predsednikov v zgodovini'. Janševa vlada, ki bo v drugi polovici prihodnjega leta predsedovala EU, bo morala zdaj spremeniti strategijo in se spoprijateljiti z novim predsednikom ZDA.«Predsednik DZ(SMC) je za RTVS dejal, da komunikacija po twitterju, ki značilna za Janšo, ni spodobna. »Navijaštvo za eno stran, poniževanje druge strani, blokiranje svetovalca ni spodobno, ne diplomatsko, hkrati pa ne prispeva za krepitev odnosov med državama.«Predsednik NSi in obrambni ministerje prepričan, da Janševi tviti ne koristijo Sloveniji. Ali ji bodo škodovali, pa bo po njegovem mnenju pokazal čas. »Razumem predsednika, da je morda razočaran, a v demokraciji je treba čestitati in je treba iti dalje,« je povedal v Dnevniku. Po Zorčičevih besedah se bodo v koaliciji morali o tem pogovoriti, saj da v mednarodnih odnosih ni prostora za partikularne interese.Na Janševo ravnanje se je za RTVS odzval profesor mednarodnih odnosov na fakulteti za družbene vede, ki meni, da bo to vplivalo na odnose med Slovenijo in ZDA. »Težko razložimo tvite, ker so v popolnem nasprotju s slovenskimi nacionalnimi interesi in interesi te vlade, ki si prizadeva za krepitev slovensko-ameriških odnosov. Pri tem se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da bodo ti tviti šli sami po sebi mimo. Mednarodni odnosi so tudi odnosi med osebnostmi. Če predsednik vlade reče, da je novoizvoljeni predsednik ZDA najšibkejši v ameriški zgodovini, mi lahko verjamete, da si, vsaj dokler je na oblasti aktualna vlada, težko predstavljam, da bodo prišli slovensko-ameriški odnosi na višjo delovno raven.«Nekdanji veleposlanik v ZDAje za 24ur povedal, da zaradi Janševega tvitanja lahko Slovenija pričakuje dolgotrajnejši postopek imenovanja veleposlanika v Washingtonu in morebitne zaplete pri dnevni operativi, večjih ali dolgotrajnejših zamer ali težav pa po njegovih besedah ne bo.