Slovenija nima samo odličnih športnic na olimpijadah, ampak tudi matematičarke

Katarina Grilj iz Slovenske Bistrice je na Evropski matematični olimpijadi za dekleta (EGMO) v Portorožu osvojila srebrno medaljo.

Med najboljšimi 213 matematičarkami z vsega sveta so v slovenski ekipi pohvale prejele še Kaja Rajter (Maribor), Neca Camlek (Ljubljana) in Ema Hojan (Velenje). Od 42 možnih točk je vse možne točke zbralo 14 tekmovalk.

Skupno največ točk je sicer zbrala ekipa Kitajske, sledila je ekipa Združenih držav Amerike in Avstralije.

V sklopu tekmovanja so dekleta dva tekmovalna dneva, v soboto in nedeljo, po štiri ure in pol reševale tri naloge, ki so jih pripravili vrhunski matematiki. Vsako dekle je lahko ob sebi imelo en predmet za srečo. Nekatere so tako s seboj prinesle velike plišaste igrače, druge so se osredotočale z zlaganjem origamijev, nekatere pa so dajale celo vtis, da dremajo, so vzdušje na tekmovanju opisali pri Društvu matematikov in fizikov Slovenije (DMFA).

»Realno gledano, če doma rešuješ nalogo in je uro, dve ne moreš rešiti, ne boš nadaljeval še dve uri, greš spat, delat nič. Že samo razmišljanje štiri ure in pol je ogromno, da si osredotočen,« je pojasnila letošnja najboljša slovenska udeleženka Katarina Grilj, ki ima sicer s preteklih olimpijad že dve bronasti medalji.

»Moraš se spomniti, kako bi rešil nalogo, ker nimaš pojma, na kakšen način bi prišel do rezultata. Dani so podatki in potem se trudiš z računanjem in dokazovanjem,« pa je proces reševanja opisala Velenjčanka Ema Hojan.

Osrednji namen olimpijade je druženje s sovrstnicami in opogumljanje deklet za poklice prihodnosti s področij znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. V sklopu tekmovanja so dekleta tudi imela čas za prostočasne aktivnostmi in spoznavanje Slovenije. Med drugim so ustvarjale mandale, se učile salse in se merile v različnih miselnih izzivih.

Matematičarke v Portorožu. FOTO: Anže Malovrh/STA

Olimpijada se je s slovesno podelitvijo medalj in priznanj uradno zaključila. Naslednje leto jo bo gostila Gruzija.

Pri pripravi olimpijade so poleg DMFA sodelovale Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Dogodek pa je podprlo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Častna pokroviteljica dogodka je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar.