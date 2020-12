Slovenija na Kosovo poslala kužnega vojaka

Dvakrat pozitiven

Po informacijah RTV Slovenija je med pripadniki slovenske misije na Kosovu 11 vojakov okuženih z novim koronavirusom, še 36 jih je v karanteni.Kontingent je na misijo odšel pred desetimi dnevi. Do okužb je prišlo tudi zato, ker je bil eden izmed vojakov na testiranjih pred odhodom na misijo dvakrat pozitiven. Kljub temu so ga poslali na Kosovo, ker so menili, da ni več kužen, sa je od okužbe minilo že dlje časa.V vojski pravijo, da gre za splet nesrečnih okoliščin. Menjave kontingentov so kompleksne, pojasnjujejo. Pred odhodom na misijo morajo vojaki v 14-dnevno samoizolacijo in tako je bilo tudi v navedenem primeru. Vojaki so imeli 25. novembra pregled, tudi omenjeni vojaki, ki je bil ob prihodu na pregled v stiku z okuženo osebo, povedal naj bi tudi, da ima blage simptome. Kljub negativnemu testu je bil zato voden kot oboleli za koronavirusom. Po 14 dneh je bil na vnovičnem testu nato pozitiven, prav tako na hitrem testu tik pred poletom na Kosovo. A ker je veljalo, da je zbolel že 25. novembra, se je sklepalo, da je covid-19 že prebolel. Ob prihodu na Kosovo so bili vojaki ponovno testirani, vojak je bil spet pozitiven in ko so na poveljstvu Kforja videli še predhodno dokumentacijo, so ga takoj poslali v izolacijo. A je medtem že okužil najmanj šest drugih pripadnikov kontingenta.V vojski pravijo, da so bile odločitve o napotitvi stvar zdravnikov. A po neuradnih informacijah RTV Slovenija naj bi najmanj ena zdravnica napotitvi nasprotovala ter da gre za samovoljo posameznikov na liniji vodenja in poveljevanja.