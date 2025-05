Slovenija korak bližje ustavni zaščiti gotovine: Parlament začel zgodovinski postopek

DZ je na podlagi pobude več kot 56.000 državljanov danes uradno začel postopek za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Sklep je podprlo 61 poslancev, s čimer je bila dosežena potrebna dvotretjinska večina. Podprl je tudi osnutek besedila spremembe ustave, ki ga bodo na ustavni komisiji v nadaljevanju po napovedih še dodelali.

Združenje Povezani smo je novembra 2023 v DZ vložilo 56.267 podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Zavzema se, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar.

Njihov predlog je bil, da bi v drugo poglavje ustave, ki ureja človekove pravice in temeljne svoboščine, vnesli nov 50.a člen, v katerem bi pisalo, da je na območju Slovenije gotovina zakonito plačilno sredstvo in da ima vsakdo pravico, da plačila za nakup blaga ali opravljene storitve opravi z gotovino kot zakonitim plačilnim sredstvom. Pobudniki so predlagali še zapis, da je pravica do gotovinskega poslovanja zagotovljena v bankah ali podružnicah tujih bank.

Ustavna komisija podprla začetek postopka

Ustavna komisija je na podlagi pravne analize in predlogov lani imenovane strokovne skupine ter prvotnih mnenj Evropske centralne banke (ECB) in vlade v začetku tega leta soglasno podprla začetek postopka za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo, aprila pa nato tudi predlog stališča strokovne skupine do osnutka ustavnega zakona. V tem stališču je prvotno besedilo predloga spremembe ustave preoblikovano ter po novem uvrščeno v tretje poglavje ustave, ki ureja gospodarska in socialna razmerja.

Poslanci so tako danes najprej s potrebno dvotretjinsko večino podprli sklep o začetku postopka spremembe ustave z vpisom pravice do uporabe gotovine vanjo. Obenem so podprli predlog osnutka besedila ustave, ki ga je pripravila ustavna komisija. Ta je na podlagi stališča strokovne skupine predlagala, da se doda novi 74.a člen ustave. Njegovo besedilo bi se po osnutku glasilo: »V Sloveniji je v skladu z zakonom zagotovljena uporaba gotovine kot plačilnega sredstva. Vsakdo ima pravico do uporabe gotovine v pravnem prometu. Tudi v bankah je v skladu z zakonom zagotovljena pravica do gotovinskega poslovanja.

Niso pa poslanci podprli predloga SDS, ki je tudi na željo pobudnikov spremembe ustave predlagal, da bi novi člen ustave vendarle umestili nazaj v poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah.

DZ bo za mnenje zaprosil tudi ECB

DZ bo pri pripravi dokončnega predloga ustavnega zakona v nadaljevanju dodatno preučil ter pri dokončnem oblikovanju ustavnih določb upošteval vse pravne in druge vidike, ki so pomembni za ustrezno spremembo ustave. V nadaljevanju postopka bo tako ustavna komisija ob podpori strokovne skupine besedilo novega člena ustave še dodelala, znova bo DZ za mnenje zaprosil tudi ECB. Ta je lani načelno pozdravila glavni cilj osnutka ustavnega zakona, da se okrepi razpoložljivost in sprejemanje gotovine v Sloveniji, a ob tem pojasnila, da ta cilj že zasleduje tudi veljavna pravna ureditev EU in da je treba ukrepe za zaščito evrske gotovine, ki sodijo v izključno pristojnost EU na področju denarne politike, zagotoviti s pravili, ki bodo namesto na nacionalni ravni vzpostavljena usklajeno na ravni unije.

Vlada medtem v svojem prvotnem mnenju lani spremembe ustave ni podprla, saj da ima izključno pristojnost na področju denarne politike EU, status gotovine pa da je že ustrezno urejen in zaščiten v evropski ter dodatno še v slovenski zakonodaji.

Ta teden pa je potrdila dopolnjeno mnenje, v katerem je ocenila, da spremenjeni predlog za spremembo ustave odpravlja ključne pomisleke. Zato zdaj ne nasprotuje nameri za zapis pravice do uporabe gotovine v ustavo, opozarja pa, da mora biti sprememba, kakor tudi vse nadaljnje pravno urejanje tega vprašanja, skladna z zakonodajo EU, da se tako odpravi tveganje pravnih postopkov zoper Slovenijo.