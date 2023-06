Slovenija je na pragu največjih gospodarskih sprememb

Dejavniki tveganja se spreminjajo, trgi zapirajo, tovrstne krize pa so lahko tudi priložnost za napredek in razvoj. Velik potencial se namreč kaže na področju okolju prijaznejše trgovine, razpršitvi trgov ter izkoriščanju zelenih in visokotehnoloških tržnih niš.

Da stojimo na pragu največjih gospodarskih sprememb v človeški zgodovini, meni tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, ki pravi, da Slovenija te vidi kot priložnost za razvijanje novih trajnostnih rešitev, s čimer lahko podvojimo dodano vrednost.

