Slovenija je dobila novega notranjega ministra

DZ je z 54 glasovi za in 31 glasovi proti Boštjana Poklukarja danes imenoval za ministra za notranje zadeve. Na tej funkciji bo nasledil Tatjano Bobnar, ki je decembra odstopila. Poklukar bo sicer ministrski položaj zasedel že drugič, saj je bil notranji minister tudi v vladi Marjana Šarca.

Poklukar je v prisegi pred DZ dejal, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Ob tem se je odrekel nagovoru DZ.

Med razpravo o njegovi kandidaturi so koalicijski poslanci izražali prepričanje, da bo uspešno nadaljeval proces depolitizacije policije in dialog z nevladniki. V opoziciji so mu podporo odrekli, saj dvomijo o njegovi strokovnosti in neodvisnosti.