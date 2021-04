Slovenija je dobila največji superračunalnik (VIDEO)

Institut informacijskih znanosti Maribor (Izum) je predstavil največji superračunalnik v Sloveniji. Ime Vega je dobil po slovenskem matematikuin bo spodbujal odprto znanost ter raziskovanje in inovacije v Evropi.Povečal naj bi računalniške zmogljivosti v Sloveniji in celotni Evropi, pomagal raziskovalcem in uporabnikom iz javnega ter industrijskega sektorja ne glede na to, kje v Evropi se nahajajo. »Sistem Vega bo gonilna sila inovacije, ki bo pomagala Evropi v globalnem tekmovanju na strateških področjih, kot so umetna inteligenca, napredna podatkovna analitika (HPDA), personalizirana medicina, bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj zdravil in novih materialov,« so zapisali pri Izumu.Vega je del projekta, vrednega milijardo evrov, ki je Slovenijo umestil na zemljevid evropskega superračunalniškega ekosistema. Projekt Vega je skupna naložba v višini 17,2 milijona evrov, ki ga delno financira Evropska unija.Slovenskim in evropskim znanstvenikom bo omogočil sodelovanje v velikih mednarodnih raziskovalnih projektih ter dodatno pospešil razvoj znanosti in gospodarstva. Gre za izjemno pomembno naložbo za vzhodnoslovensko regijo, celotno Slovenijo in Evropo.