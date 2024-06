Slovenija in Palestina vzpostavili diplomatske odnose, Golob govoril z Abasom

Slovenija in Palestina sta danes vzpostavili diplomatske odnose. Noto o priznanju in vzpostavitvi diplomatskih odnosov je palestinskemu veleposlaniku Salahu Abdel-Šafiju predala zunanja ministrica Tanja Fajon, so sporočili z MZEZ. Palestinski predsednik Mahmud Abas pa se je premierju Robertu Golobu v telefonskem pogovoru zahvalil za priznanje.

Kot je še sporočila vlada na družbenem omrežju X, sta se slovenski premier in palestinski predsednik dogovorila, da se bosta osebno srečala v torek v Jordaniji ob robu mednarodne humanitarne konference z naslovom Nujen humanitarni odziv za Gazo.

Zunanja ministrica pa je z veleposlanikom govorila o tem, kaj lahko naredita Slovenija in mednarodna skupnost za nadaljevanje pogajanj o premirju, o izpustitvi talcev in zaščiti civilistov. Kot je še povedala ob predaji diplomatske note, so naslednji diplomatski koraki udeležba predsednika vlade na humanitarni konferenci v Jordaniji in pogajanja o ameriški resoluciji o premirju in izpustitvi talcev v Varnostnem svetu ZN.

Palestinski veleposlanik se je Sloveniji zahvalil za načelno držo glede spoštovanja mednarodnega prava in zagovarjanja pravice Palestincev do samoodločbe. Slovensko priznanje Palestine pa je označil kot pomemben prispevek k miru.

Slovenija je Palestino priznala v torek kot 147. članica ZN.