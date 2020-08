NIJZ: Hrvaška je vir slovenskih okužb, predvsem mladi do 24. leta

Mladi in Hrvaška, zabave so vir okužb

V četrtek so v Sloveniji opravili 753 testiranj na covid 19, 10 ljudi je bilo pozitivnih. Skupno število okuženih doslej je 2233, trenutno aktivnih primerov pa je po zapisu sledilnika covida 19. Število hospitaliziranih oseb je 24, v intenzivni negi pa je ena več kot v sredo (skupno štiri). Umrl ni nihče.Četrtkovi novi primeri po občinah pa: Vipava, Grosuplje, Ivančna Gorica, Velenje po 1, Ljubljana, Cirkulane in Celje po 2.Predstavnica NIJZ je na izjavi za javnost povedala, da je situacija sicer dobra, a da veliko okužb prihaja s Hrvaške. »Kar se tiče epidemiološke situacije, je v Sloveniji trenutno ugodna. Nekaj več je sicer importiranih primerov – v zadnjem tednu 21, od tega več kot polovica s Hrvaške, iz drugih držav po eden. Lokalnih prenosov je manj. Se pojavljajo pri specifični populaciji, tja do 24. leta in predvsem z zabav,« so povedali na NIJZ.Največ okužb prihaja iz določene hrvaške županije, natančneje Paga, ampak tam ni lokalnega povečanega prenosa, pravijo na NIJZ. »Problem so množične zabave, kjer ni možno vzdrževati razdalje. «V Hrastniku so v četrtek odvzeli tri brise, ki pa so bili vsi negativni. Vse brise so odvzeli zunaj Doma starejših Hrastnik, kjer v četrtek ni bilo novih testiranj, so sporočili s hrastniške občine. Od izbruha okužbe 10. julija letos so v domu okužbe potrdili pri 49 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Umrli so štirje oskrbovanci s covidom 19, do danes pa so ozdraveli trije oskrbovanci in dva zaposlena. Trenutno je v domu okuženih 42 stanovalcev in devet zaposlenih.