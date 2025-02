Slovenija in Italija združili moči! Veličasten začetek EPK 2025

V sobotnem večeru se je več tisoč ljudi udeležilo umetniškega spektakla na Trgu Edvarda Kardelja v Novi Gorici, s katerim se je dokončno začela letošnja Evropska prestolnica kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica. Umetniški program po zamisli režiserke Nede Rusjan Bric je bil ubran na skladbo Insieme (Skupaj), s katero je Toto Cutugno leta 1990 Italiji pripel zmago na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Otvoritvene slovesnosti sta se udeležila tudi predsednika Italije in Slovenije Sergio Mattarella ter Nataša Pirc Musar, ki sta častna pokrovitelja EPK 2025. Mattarella je naši predsednici poprej na srečanju v Vili Vipolže podelil najvišje italijansko državno odlikovanje vitez velikega križa z velikim trakom za zasluge Italijanske republike.

Evropska prestolnica kulture prvič v svoji zgodovini povezuje dve mesti, dve državi, dva naroda.

Naša predsednica, ki je italijanskega kolega pozdravila v njegovem maternem jeziku kot dragega prijatelja, je izpostavila zgodovinski pomen EPK, ki ga tokrat prvič v zgodovini Evropskih prestolnic kultur kot eno somestje gostita Nova Gorica in italijanska Gorica: »Ganljivo je, da prav na Prešernov dan na Trgu Evrope, kjer smo pred več kot dvajsetimi leti postali del evropske družine, skupaj z našimi sosedi, prijatelji iz Italije, slovesno odpiramo Evropsko prestolnico kulture, ki prvič v svoji zgodovini povezuje dve mesti, dve državi, dva naroda,« je dejala Pirc Musarjeva ter izrazila prepričanje, da bo Evropska prestolnica kulture 2025 še dodatno utrdila mostove sodelovanja med Slovenijo in Italijo ter prispevala k močnejši in povezani Evropi.

Pot sodelovanja

Italijanski predsednik Mattarella je podobno kot slovenska predsednica uvodoma menil, da je to zgodovinski trenutek za obe mesti, za Slovenijo in Italijo ter za celotno Evropsko unijo. EPK Nova Gorica-Gorica ima po njegovih besedah globoke korenine v dolgotrajni poti prijateljstva in sprave, na katero sta stopili Slovenija in Italija, ki sta lahko po besedah Mattarelle na to upravičeno ponosni: »V svetu, ki ga zaznamujejo vse večje napetosti in konflikti ter opuščanje sodelovanja kot temelja mednarodnega življenja, sta Slovenija in Italija pokazali, da je mogoče izbrati pot sodelovanja.« Mattarella je prejel tudi zahvalo Pirc Musarjeve za častno pokroviteljstvo, ki ga je letos znova podelil obema krovnima organizacijama Slovencev v Italiji (SKGZ in SSO) ob praznovanju dneva kulture, ki bo 16. februarja v Gorici.

Obe Gorici je združila brezmejna kultura. FOTO: Voranc Vogel

Premier Robert Golob je v govoru izpostavil povezanost: »Zato je toliko bolj pomembno, da ravno od tu, s tega koščka sveta, ki ga je zgodovina v prejšnjem stoletju res neusmiljeno tepla in kjer so bridka jekla bila tista, ki so še posebno neusmiljeno žela, kjer je hči planin krvava tekla, pošljemo sporočilo sodelovanja in povezovanja.« Poudaril je, da je kultura povezala obe mesti: »Dve Gorici, eno mesto. Mnogi narodi, ena Evropa. Gremo, Gorica.« Kulturna ministrica Asta Vrečko je pojasnila, zakaj ponos ob projektu: »Ker govori o preteklosti in sedanjosti, o transformativni moči umetnosti in kulture ter o njenem doprinosu tej regiji, Sloveniji in Evropi.«

Mattarella je Pirc Musarjevi podelil najvišje italijansko državno odlikovanje.

Sprejema v hotelu Perla so se – poleg Vrečkove, evropske komisarke za širitev Marte Kos in evropskega komisarja za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenna Micallefa – udeležili nemška državna ministrica, pooblaščena za kulturo in medije, Claudia Roth ter številni drugi ministri za kulturo oziroma državni sekretarji ter direktor Frankfurtskega knjižnega sejma Jürgen Boss. Kosova in Micallef sta na otvoritveni slovesnosti na Trgu Evrope direktorici Zavoda GO! 2025 Miji Lorbek izročila poldrugi milijon evrov vredno nagrado Meline Merkuri, ki jo podeljuje Evropska komisija. N