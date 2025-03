»Slovenija ima resnično zlato srce!«: Za Karolino zbrali več kot 2,1 milijona (FOTO)

V Društvu Viljem Julijan so z velikim dobrodelnim koncertom za Karolino v polni Hali Tivoli zbrali dobrih 167000 evrov n s tem dosegli cilj zbiralne akcije za razvoj genskega zdravljenja, saj so Slovenke in Slovenci za deklico skupno zbrali nekaj več kot 2,1 milijona evrov. »Slovenija ima resnično zlato srce,« pravi dr. Nejc Jelen, predsednik društva Viljem Julijan in organizator koncerta, »lahko smo resnično zelo ponosni nase in na našo dobrodelnost.«

Ves znesek, ki je bil zbran v zbiralni akciji za Karolino, je v celoti namenjen za kritje stroškov razvoja genskega zdravljenja, hkrati pa bodo starši manjši del namenili tudi za preštevilne Karolinine terapije, ki jih nujno potrebuje za vzdrževanje čim boljšega zdravstvenega stanja in pripravljenosti na gensko zdravljenje.

»Ni besed, s katerimi bi lahko opisala najino velikansko in globoko ganjenost, hvaležnost in veselje ob tem, da nam je končno uspelo priti do cilja in zbrati celo več kot 2 milijona evrov za razvoj genskega zdravljenja za najino Karolino. Iz vsega srca se zahvaljujeva vsej Sloveniji, ki nas je v teh dveh letih zbiralne akcije tako neverjetno podpirala in ki je pokazala tako velikansko srce za najino deklico. Hvala do zvezd in nazaj čisto vsakemu, ki je za Karolino prispeval donacijo in s tem omogočil, da se zanjo lahko razvija zdravljenje. Še prav posebej pa se zahvaljujeva Društvu Viljem Julijan, postal svetilnik v naši temi, s tem ko je zagnal in vodi projekt razvoja genskega zdravljenja ter zbiralno akcijo za Karolino,« pravita Karolinina starša Borut in Sabina Lavrič.

FOTO: Društvo Viljem Julijan

FOTO: Društvo Viljem Julijan

Zbiralna akcija za Karolino se je začela konec februarja 2023, ravno v času njenega 4. rojstnega dneva, z dobrodelnim koncertom v Hali Tivoli in zaključno koncertno-rojstno dnevno zbiralno akcijo pa so v Društvu Viljem Julijan zbirali še zadnjih 65.000 evrov, ki so bili potrebni do cilja. Dobrodelni koncert v Hali Tivoli je bil več kot le glasbeni dogodek, bil je večer srca, večer ganjenosti, solz, upanja in ljubezni.

Na odru pred polno dvorano so za Karolino zapeli Nina Pušlar, Ines Erbus, Bepop, Vila Eksena, Miran Rudan, Alfi Nipič, Vili Resnik, Issac Palma, Manca Špik, SoulGreg Artist, Alex Volasko, Nina Mrak in Werner, dogodek pa je povezoval Tilen Artač.