V Zdravilišču Radenci je v četrtek zvečer potekala posebna slovesnost, na kateri sta predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec v organizaciji nosilca projekta Pomurskega sejma okronala 27. vinsko kraljico Slovenije. To je postala 23-letna Sanja Ferjančič, ki bo letos zastopala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini. Sanja prihaja s Planine pri Ajdovščini (iz istega kraja prihaja tudi zmagovalka leta 2014 Špela Štokelj). Za ...