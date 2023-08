Slovenija ima najboljšega astronoma na svetu: zvonovi Petru zvonili 10 minut

V ponedeljek so dobrih deset minut doneli zvonovi župnijske cerkve sv. Jožefa na Velikih Poljanah v pričakovanju prihoda 17-letnega Petra Andolška, najboljšega mladega astronoma na svetu.

»Naj se ve, da ima naša vas olimpijskega zmagovalca. Veste, ni nas veliko, a se ne damo,« je junaku voščil tudi Andrej Ambrožič, dolgoletni ključar cerkve. Na dvorišču družinske hiše Andolškovih na robu vasi pod vzpetino Grmada so se zbrali številni krajani, znanci in prijatelji, nekateri s transparenti, drugi z zastavami. Trije fantje so igrali na diatonično harmoniko. Ko je zmagovalec odprl vrata avtomobila, pa je sledil dolg aplavz, mnogi so bili ganjeni do solz, najbolj Petrova stara mama, ki mu je v objemu potožila, da je z njim trpela celih 10 dni. Od sreče so žareli starši, mama Anita in oče Jože, ter brat, osmošolec Samo, in sestra Katja, študentka drugega letnika kemije.

Z družino, z leve: Samo, Jože, Peter, Anita in Katja

Med prvimi, ki je najboljšemu na svetu stisnil roko, je bil tudi ribniški župan Samo Pogorelc. »Kaj naj drugega rečem kot to, da smo vsi skupaj res lahko ponosni na Petra, ki še naprej premika meje znanja. Imeti takšnega občana je velik ponos. Peter, velik poklon za to, kar si naredil za Ribnico in Slovenijo,« se je zahvalil Pogorelc.

»Lahko bi rekel, da smo zmago skupaj delili z njim na daljavo minulo soboto pa tudi dan prej, ko so v gasilskem domu odpirali spominsko sobo našega društva,« je povedal vsestranski oče Jože, tudi predsednik GZ Ribnica, predsednik KS Velike Poljane in član folklorne skupine Grmada. »V nedeljo sva praznovala 20-letnico poroke, Petrova zmaga je bila pravzaprav najlepše darilo,« so se mami Aniti, ki je tudi gasilka in plesalka folklore, orosile oči.

Sošolca Andreja je sprejem navdušil.

Peter je od sobote prejel številne klice, povabila na srečanja in pogovore. Osebno mu je prišel voščit tudi sošolec Aleš Rus iz Ljubljane, ki je bil ob pogledu na množico povsem prevzet: »Prvič sem v tem kraju, čeprav sem o Velikih Poljanah slišal veliko lepega. V Ljubljani bi se takšen uspeh praznoval drugače. Če bi denimo jaz zmagal, bi sledila večerja s starši, družino, tukaj pa praznuje cela vas!« Peter mu je pojasnil: »Takšno je pač podeželje, uspeh enega je uspeh vseh!«