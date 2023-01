Slovenija Hrvaške ni blokirala pri vstopu v schengen, je zdaj na vrsti plan B?

Pred vstopom Hrvaške v schengen se je večkrat omenjalo, da bo Slovenija njen vstop blokirala, če ne bo priznala arbitražne razsodbe o meji. To se ni zgodilo, kot danes piše Delo, so diplomatski viri opozorili, da bi takšna odločitev povzročila predvsem škodo. Zato je slovenska vlada v zapisnik zasedanja notranjih ministrov EU, na katerem je bil potrjen vstop Hrvaške v schengen, priložila enostransko izjavo o vztrajanju pri dokončnosti in veljavnosti arbitražne odločbe o meji. Hrvaška stran je odgovorila s svojo enostransko izjavo, v kateri so zapisali, da so iz postopka arbitraže izstopili in jih arbitražna razsodba ne obvezuje.

Ali zdaj sploh še ostane kakšen as v rokavu Slovenije, s katerim bi prepričala južno sosedo, da spoštuje arbitražo?

Kot poroča Delo, se zdaj kot možnost morebitnega vplivanja na Hrvaško kaže pogojevanje članstva sosednje države v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Članstvo je za Zagreb eden od še neizpolnjenih strateških ciljev.

Neuradno pa se omenja tudi področje energetike, na primer padec zanimanja za plinski terminal na Krku in jedrsko elektrarno v Krškem. Hrvati so zelo zainteresirani za sodelovanje pri izgradnji drugega bloka.

