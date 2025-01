Slovenija gre v nakupe s široko odprto denarnico: 700 milijonov bomo dali za osemkolesna bojna vozila patria

Vlada je na seji sprejela sklep o nadaljevanju postopka nakupa in dobave osemkolesnih bojnih vozil patria. Potrdili so nadaljevanje postopka nakupa skupno 106 oklepnikov prek javnega naročila s postopki pogajanja s finsko vlado oziroma finskim obrambnim ministrstvom za dve bojni bataljonski skupini.

Okvirni znesek projekta je 700 milijonov evrov.

Minister za obrambo Borut Sajovic je na današnji novinarski konferenci po seji vlade dejal, da želijo opremiti dve bataljonski bojni skupini, izvidniško in srednjo bojno skupino, s skupno 106 oklepniki.

Nakup prve, to je izvidniške skupine, sestavljene iz 53 oklepnikov, bodo opravili med leti 2025 in 2027, drugo, to je srednjo bojno skupino, sestavljeno iz 53 oklepnikov, pa med leti 2026 in 2030, je dejal minister Sajovic.

Široko odprta denarnica

Okvirni finančni znesek, ki ga vlada še ni dokončno sprejela, je okoli 700 milijonov evrov.

»Bistveno je, da so ta vozila cenejša od vozil boxer. Držali bomo obljubo in realizirali prihranek, ki bo na koncu zagotovo večji od 400 milijonov evrov,« je prepričan minister. Kot je dejal, bodo prihranili, saj so vozila in njihovo vzdrževanje bistveno cenejši od osemkolesnih vozil tipa boxerjev. Zdajšnja vlada je namreč leta 2022 pogodbo o nakupu osemkolesnih oklepnikov tipa boxer, ki jo je podpisala prejšnja vlada, preklicala.

»Vem, kaj pomeni v slovenskem prostoru beseda patria,« je še dejal minister Sajovic. Pri tem je ciljal na nakup prvih osemkolesnikov, ki se je pred leti razvil v eno največjih korupcijskih afer v Sloveniji. »Z vlado bomo dali vse od sebe, da bodo postopki maksimalno transparentni, javni in pregledni,« je pri tem poudaril minister.

Ministrstvo za obrambo je v zvezi z nakupom osemkolesnikov izvedlo tudi raziskavo trga. Iz nje je po besedah ministra »jasno razvidno, da so, ob upoštevanju cene in varnostnih standardov, ki pomenijo zaščito naših pripadnic in pripadnikov, finska osemkolesna vozila optimalna izbira«.

Kot je spomnil, »varnost ne sme biti ne domena levice ne desnice niti pozicije in ne opozicije«. Pri nadaljevanju nakupa se bo tako trudil iskati širše politično soglasje.

