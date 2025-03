Glede dela od doma Slovenija čisto na repu

V Sloveniji je lani povsem ali delno od doma delalo 46 odstotkov zaposlenih, kar nas uvršča med zadnja mesta v Evropski uniji. Manj kot mi so delo od doma opravljali le še Italijani, Portugalci, Hrvati, Grki in prebivalci Cipra, kjer se je vsako dnevno v službo odpravilo 76 odstotkov zaposlenih.

Na drugo strani lestvice, ki so jo sestavili pri Euronews, je Nizozemska. Tam je delno ali povsem od doma delo opravljajo 78 odstotkov zaposlenih. Zanimivo je dejstvo, da so prebivalci Nizozemske tudi drugi najbolj zadovoljni z življenjem. Zadovoljstvo so ocenili s povprečno oceno 6,3 od deset, medtem ko smo se Slovenci tudi glede tega uvrstili pod evropsko povprečje, manj so bili zadovoljni med drugim Hrvati, Italijani, Grki in Portugalci.

Več kot 70 odstotkov zaposlenih je lani delno ali povsem delo opravljajo na daljavo tudi na Irskem in Finskem. Veliki pristaši dela od doma so tudi Nemci, lani jih je iz domače pisane delalo 69 odstotkov, tri odstotke manj je od doma delalo zaposlenih v Belgiji, še odstotek manj na Švedskem.

Po odstotku zaposlenih, ki delajo od doma, so nas sicer med drugim prehitele celo Romunija, Madžarska in Bolgarija.