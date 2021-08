Slovenija drvi v rdečo: Te ukrepe je sprejela vlada (VIDEO)

Cepiti se ali ne cepiti?



Se bo začelo cepljenje s tretjim odmerkom?

Stanje vsak dan huje

Kaj je odločila vlada in katerih ukrepov se bomo morali držati v bližnji prihodnosti? Na novinarski konferenci o aktualnem stanju covida 19 sta sodelovalas fakultete za farmacijo iniz zdravstvenega inšpektorata.Odločili so, da se veljavnost večine ukrepov podaljša do 5. septembra. Odslej se bodo tedensko testirali tudi študentje, testi pa bodo financirani iz državnega proračuna. Brezplačni testi bodo na voljo še osebnim asistentom in gasilcem.Petim izjemam, ki jim je dovoljen vstop v Slovenijo brez pogoja PCT in karantene, so dodali novo, in sicer bo dovoljen tudi prevoz otroka, starega do 15. let, zaradi njegove vključenosti v izobraževanje, vendar se bodo morali vrniti v dveh urah po prehodu meje.Če se še vedno odločate, ali bi se cepili in se bojite stranskih učinkov cepiv, vam pri odločitvi lahko pomaga Štrukelj. Povedal je namreč: »Razmerje med hospitaliziranimi, ki so bili cepljeni, in tistimi, ki niso bili, je enormno. Prav tako med smrtnimi žrtvami, zato je rešitev na dlani.«O trenutnih razmerah pa je povedal, da je po njegovem mnenju na svetovni ravni četrti val že dosegel svoj vrh, da pa ni prepričan za Slovenijo. O številu nadaljnih mutacij virusa je omenil, da je to odvisno tudi od števila naslovnikov virusa, ki so na voljo: »Zato še enkrat povem, dajte se cepiti.«Nastanek protiteles po cepljenju je trajen, vendar sčasoma upada. S starostjo peša imunski sistem, imamo nove različice virusa, z delto je učinkovitost nekoliko manjša, kljub vsemu pa se zdi, »da je tretji odmerek vedno bolj smiseln. Predvsem za rizične in v domu za starostnike,« je povedal Borut Štrukelj, ki še pojasnjuje, da bodo v prihodnje cepiva prilagojena novim različicam, s tem pa bo njihova učinkovitost večja.Štrukelj je še pojasnil, da bi ob morebitni spremembi cepiva pri tretjem odmerku lahko prišlo do večje reakcije neposredno po cepljenju, to se pojavi v 17 odstotkih, vendar pa se dolgotrajni stranski učinki, katerih se vsi najbolj bojimo, ob mešanju cepiv ne povečajo.Kot smo poročali, so v torek ob 2.932 testih PCR potrdili 508 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 17,4-odstoten. Umrl je en bolnik s covidom 19, v bolnišnicah zdravijo 105 bolnikov, kar je 16 več kot v torek, 17 jih je na respiratorju. Število potrjenih okužb je ta teden prvič od sredine maja preseglo 500. Več preberite v spodnjem članku.Svetovalna skupina za covid 19, ki jo vodiv primeru zaostritve razmerpredlaga, da bi se sistem PCT razširil, pogostost testiranja pa povečala, je napovedala Logarjeva. V ponedeljek bodo po njenih besedah začeli tudi preoblikovanje semaforja ukrepov. Ob ostalih dejavnikih bo glavni zasedenost bolniških postelj.