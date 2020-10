Slovenija druga na svetu, a iz napačnega razloga

Kumulativno število okuženih na milijon prebivalcev:

Kumulativa potrjenih primerov na milijon prebivalcev. FOTO: Ourworldindata.org

Sedemdnevno povprečje okužb na milijon prebivalcev:

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov na milijon prebivalcev. FOTO: Ourworldindata.org

Skupno število umrlih na milijon prebivalcev:

Skupno število smrti na milijon prebivalcev. FOTO: Ourworldindata.org

Skupno število smrti na milijon po posameznih državah. FOTO: Ourworldindata.org

Odstotek pozitivnih testov:

Delež pozitivnih testov (sedemdnevno povprečje) izbranih držav. FOTO: Ourworldindata.org

Konec tedna je po spletnih omrežjih zakrožila informacija, da je Slovenija v samem vrhu po številu okuženih z novim koronavirusom na milijon prebivalcev. Izkazalo se je, da to ne drži, saj je bila za primerjavo izbrana le peščica držav. Odločili smo se preveriti, kako se dejansko drži Slovenija v primerjavi s preostalimi državami. Po večini kriterijev smo nekje v povprečju, po enem pa smo v samem vrhu, kar je še posebej skrb vzbujajoče, saj gre za število na novo potrjenih primerov v zadnjem tednu.Slovenija je po številu novih primerov v zadnjih sedmih dneh na drugem mestu s 781,2 primera v povprečju, pred nami je le Češka z 813,8 primera.Po skupnem številu smrtnih žrtev je Slovenija v drugi polovici držav (pri tem je treba poudariti, da države različno poročajo o smrtnih primerih). Glede na skupno število žrtev na milijon prebivalcev (73,6) se uvrščamo nekoliko višje, pred nami pa so med drugim vse naše sosede; Hrvaška (86,5), Avstrija (100,7), Madžarska (118,2), Italija (603,3), pa tudi Srbija (113,7), Nemčija (116,7), Češka (126,2), BiH (298,7), Švedska (586) ter San Marino, ki ima največ smrti na milijon prebivalcev na svetu (1237,6).Glede na odstotek pozitivnih testov se je po podatkih spletne strani ourworldindata.org Slovenija relativno dobro odrezala z 10 odstotki, a gre poudariti, da omenjeni podatki zajemajo testiranja do 16. oktobra, delež pozitivnih testov v zadnjih nekaj dneh pa se je pri nas ostro dvignil, v nedeljo je bil že več kot 20-odstoten Najvišji delež, in sicer kar 70-odstoten pozitivnih testov (interval je sedemdnevno povprečje), imajo v Argentini, sledita Mehika (47 odstotkov) in Oman (39 odstotkov). Od evropskih držav je najvišje Češka (23 odstotkov), pred nami so še (vsaj do 16. oktobra so bili) Slovaška (13), Madžarska (12) in Hrvaška (10).