Slovenija dobila novo zeleno stranko, predsedujeta ji kar dva

Na ustanovnem kongresu zelene stranke Vesna sta bila za njena sopredsednika izvoljena Urša Zgojznik in Uroš Macerl. Zgojznikova je ob tem dejala, da stranko ustanavljajo z željo po vstopu v državni zbor, kjer bodo lahko zahtevali uresničitev programa na področju okolja, gospodarstva, kmetijstva, položaja mladih in demokracije.

»Vesna se v politični prostor podaja z ljudmi akcije in dodelanim programom,« so danes sporočili iz stranke po ustanovnem kongresu, ki je bil v kulturnemu centru Delavski dom Zagorje ob Savi.

Razklanosti med ljudmi bodo pokazali vrata

Ob tem so izpostavili, da je stranka »v poplavi zelenih strank svojo drugačnost pokazala že z izbiro kraja, kjer začenja svojo politično pot«. »Zagorje ob Savi ima velik pomen zaradi trajnostnih prizadevanj in je simbol dosežkov posameznikov in informiranih lokalnih oblasti, povezanih v skrbi za okolje in boljšo prihodnost družbe. Za pomembna temelja svojega delovanja ima stranka dodelan program s predlogi za dejanske izboljšave in ljudi, ki so se s svojimi preteklimi dejanji že izkazali,« so izpostavili.

Sopredsednik Uroš Macerl je ob tem pozval k pridružitvi stranki, saj »zmanjkuje časa, da bi le nemočno opazovali, kako se stanje slabša«. Po njegovih besedah je tudi čas, da »pokažemo vrata popolni razklanosti med ljudmi, okoljskemu kriminalu, socialni nepravičnosti in slabemu položaju mladih«.