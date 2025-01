Slovenija dobila nov državni praznik! Praznovali bomo 10. novembra

Vlada je sprejela predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki kot nov državni praznik uvaja dan znanosti, ki bo 10. novembra. Praznik, ki je namenjen približevanju znanosti širši javnosti, ne bo dela prost dan, so po seji vlade sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po navedbah ministrstva je namen dneva znanosti kot državnega praznika krepiti znanje kot eno temeljnih vrednot slovenske družbe. »Pomembno je, da v najširši javnosti povečamo zavedanje o pomenu znanosti, da razvijamo zavest o pomenu raziskav na najrazličnejših področjih za razvoj v svetu in doma ter da krepimo narodni ponos zaradi vrhunskih in mednarodno pomembnih dosežkov slovenskih raziskovalcev in raziskovalk,« so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Prepričani so, da obeleževanje praznika znanosti spodbuja zanimanje za raznolike znanstvene dosežke na državni in svetovni ravni, za aktualne težave na področju znanosti in za aktivno vključevanje najširše javnosti v razprave o ključnih odprtih vprašanjih v sodobni družbi. Dan znanosti bo, vključno s številnimi dogodki, namenjen tudi popularizaciji vseh področij znanosti.

Znanje je ključno za razvoj države

Praznik so predlagali na dan smrti Žige Zoisa.

Na ta dan bodo podeljevali tudi najvišje državne nagrade za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, kot so Zoisove in Puhove nagrade in priznanja. Praznik so predlagali na dan smrti, saj je dan njegovega rojstva, 23. november, že državni praznik, dan. Podobno kot pri kulturnem prazniku bi tako obeležili, kar je mecen slovenske znanosti naredil za razvoj znanosti, so še navedli na ministrstvu.

Na 10. november pa je določen tudi Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj, zato bo po mnenju pobudnikov državni praznik na ta datum še bolj poudaril mednarodno razsežnost raziskav in pomembno vlogo znanosti za razvoj planeta.

Pobudo za razglasitev novega državnega praznika je predsednici DZ, predsedniku vlade in predsednici republike konec leta 2022 dala ugledna znanstvena skupnost, in sicer Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Rektorska konferenca RS, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Inženirska akademija Slovenije ter Slovenska medicinska akademija na podlagi predloga Odbora RS za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti.

Pobudniki so poudarili, da je znanje ključno za razvoj države, vendar dosežki raziskovalnih in inovacijskih aktivnosti v širši družbi niso dovolj prepoznani kot gibalo napredka. Zato je znanosti na državni ravni treba dati večjo veljavo, so navedli na ministrstvu.