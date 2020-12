Slovenija bogatejša za dve novi mesti: uganete, kateri?

V Sloveniji je 11 mestnih občin!

Ko govorimo o mestih, imamo pogosto v mislih mestne občine, a temu ni tako. Po 16. členu Zakona o lokalni samoupravi, občina lahko pridobi status mestne občine, »če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja«. Tako je v Sloveniji trenutno 11 mestnih občin, in sicer: Celje, Kranj, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje.

V Sloveniji je skupaj 6.035 naselij, v katerih živi od nič (takšnih je več krajev) do 295.504 (Ljubljana) stalnih prebivalcev. Največ naselij (5.369) je takšnih, kjer živi do 499 prebivalcev, od 500 do 2999 prebivalcev živi v 497 naseljih. Od 3000 prebivalcev naprej pa imajo v 69 naseljih, in toliko torej imamo mest.V 15 a. členu Zakona o lokalni samoupravi je namreč zapisano, da je mesto večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni gostoti, naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. Mesto ima več kot 3.000 prebivalcev. Naselje dobi status mesta z odločitvijo vlade.Pred tem je državni zbor na svoji seji, 29. februarja 2000, ugotovil, da imajo v Republiki Sloveniji status mesta, v skladu predpisi, ki so veljali v času podelitve, naslednja naselja: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica ob Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi in Žalec.Odlok o tem, da imamo v Sloveniji omenjenih 51 mest je bil 10. marca 2000 objavljen v Uradnem listu RS, istega dne pa je tudi stopil v veljavo. Slabih šest let pozneje (22.12.2005) je takratna vlada status mesta podelila 16 naseljem: Cerknica, Dravograd, Grosuplje, Logatec, Medvode, Mengeš, Mežica, Prevalje, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Trebnje, Železniki in Žiri, kar pomeni, da Slovenija od 14.1.2006, ko je bilo objavljeno v Uradnem listu ima 67 mest.Sedaj, natanko 14 let pozneje pa je vlada, na svoji 46. seji, v sredo, 23.12.2020, sprejela sklep o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče. Predlog sklepa je bil pripravljen na podlagi vlog občine Lenart za pridobitev statusa mesta za naselje Lenart v Slovenskih goricah in občine Zreče za pridobitev statusa mesta za naselje Zreče. S tem je Slovenija bogatejša za dve mesti in jih skupaj imamo 69. V vseh omenjenih mestih živi 44 odstotkov od 2.066.880 celotnega slovenskega prebivalstva, v tridesetih pa je več kot 6000 prebivalcev.Ker je Lenart drugič postal mesto, se zanimiva zgodba vleče že od 29. novembra 1989. Takrat so namreč vsi trije zbori Skupščine Slovenije Lenart v Slovenskih goricah potrdili za mesto. Potekala je tudi posebna proslava tega dogodka, ki se ga je udeležil tudi takratni predsednik Skupščine SR Slovenije. Od takrat so Lenarčani, prebivalci Slovenskih goric in tudi širšega slovenskega območja vedeli, da Lenart mesto. A temu ni bilo tako, kajti uradniki so odlok pozabili objaviti v Uradnem listu, kar pomeni, da je ta postal neveljaven. Ko so to izvedeli v Lenartu so se pred časom začele aktivnosti za vnovično določitev statusa mesto za naselje Lenart.Kot nam je povedal župan, mag., ki je ravno v izolaciji zaradi okužbe s Corona-19, v razvojni perspektivi lokalne samouprave, naj bi imela mesta večje možnosti za pridobitev sredstev. Zato so na Ministrstvo za lokalno samoupravo naslovili prošnjo, ki je enako kot za Zreče, bila uslišana. Kramberger je vesel, da sedaj ne bo napake in bo Lenart odslej tudi uradno mesto.