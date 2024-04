Stavkovni odbor veterinarskih higienikov Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete v Ljubljani napoveduje opozorilno stavko veterinarskih higienikov od 6. do 11. maja. Delo v stavkovnem tednu bo vsak dan potekalo štiri ure, štiri ure bo stavka, v soboto pa bo dežurna služba opravila samo najnujnejše zadeve, vezane na odredbo (povožene živali v urbanih naseljih in širjenje kužnih bolezni). Stavka, ki se bo imenovala Slovenija bo smrdela, se bo, če odgovorov ne bo, nadaljevala od 13. do 17. maja. V tem obdobju bo potekala osem ur dnevno, polni delovni čas, in sicer s popolno zaustavitvijo odvozov na kmetijskih obratih, opravljali pa se bodo le nujni odvozi (povozi živali v urbanih naseljih, ptičja gripa in APK – afriška prašičja kuga).

Veterinarski higieniki zahtevajo ureditev in zagotavljanje delovnih pogojev v skladu z zakonodajo. S stavko želijo opozoriti na preobremenjenost, ki je posledica pomanjkanja kadra, zaradi česar morajo veterinarski tehniki opravljati nadurno delo tudi do 40 ur mesečno. Zahtevajo tudi ponovno, ustrezno vrednotenje dela veterinarskega higienika in dvig osnovne plače, plačnega razreda ter določitev pravice do stalnega dodatka na pogoje dela. Upravičen se jim zdi tudi dodatek zaradi nevarnih pogojev dela, saj delajo s potencialno kužnim in kužnim materialom in z živalskimi (razpadajočimi) trupli. »Potisnjeni smo na rob brez glasu in pravic,« sporočajo.