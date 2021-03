Slovenija bo ena prvih držav, ki bo z Astrazeneco začela cepiti tudi starejšo populacijo

Te dni je iz nekaterih občin slišati zelo spodbudne vesti o številu cepljenih, medtem ko so čakalne vrste drugod še zelo dolge. Najbolj na udaru je trenutno starostna kategorija do 75 let, ki na svoj odmerek še vedno čaka, hkrati pa so prednost dobile nekatere druge kritične skupine. Nekoliko je namreč razburil primer iz Maribora, kjer so se lahko cepili novinarji Večera.



Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja Jelko Kacin je v Odmevih pojasnil, da bodo že ta teden začeli cepljenje teh starostnih skupin, cepili bodo vse od 50 let navzgor. Le še do petka bodo namreč z Astrozeneco cepili šolnike, nato pa bo to cepivo namenjeno tudi drugim skupinam. »Cepivo je na voljo, Pfizerja je dovolj, nekaj več bo tudi Moderne. Astrazeneca je sicer problematična, ker nam manjka 100.000 odmerkov v aprilu, obetavno pa je, da prihaja Janssen, za katerega je potreben samo en odmerek, vsaj 250.000 Slovencem pa bo na voljo že pred junijem. Po teh številkah in cepivih, ki jih imamo rezervirane, bi s 3,1 milijona odmerki praktično lahko pocepili celotno odraslo populacijo, torej 1,7 milijona do konca meseca junija,« je številke predstavil Kacin.



O tem, kako so lahko na vrsto lahko prišle druge skupine pred 70-letniki, pa je povedal, a je bilo vse skupaj povezano s cepivom Astrazenece, ki je bila doslej zamejena do 65. leta starosti. »To, česar niso razumeli v Mariboru in so naredili napako, je, da so porabili vso Astrazeneco. Navodilo pa je, da se porabi Pfizer, ker namreč ne more čakati in ga je treba porabiti takoj, medtem ko Astrazeneca lahko počaka in bi lahko počakali na naslednjo kategorijo. Astrazeneca je zdaj namenjena kronično bolnim, od 18. leta navzgor. Če ti niso prišli na cepljenje, potem ni bilo najbolj modro, da so šli cepit vse, ki so se jim zdeli še primerni na tem seznamu,« je dejal Kacin in še pojasnil, da bo Slovenija ena prvih držav, ki bo z Astrazenecinim cepivom začela cepiti tudi starejšo populacijo.



Omenil je še, da se v nekaterih občinah in zdravstvenih domovih številke odmerkov, ki so jih naročili in argumentirali, ne skladajo s številkami, ki jih dajejo v javnost. Dodal je tudi, da so te stvari zdaj v rokah Nijz in zdravstvene inšpekcije.

