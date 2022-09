Slovenec zadel 11 milijonov evrov: po denar še ni prišel

Dan, ko je Slovenijo prevzela športna mrzlica ob neverjetnih uspehih naših košarkarjev in odbojkarjev, so zgodovinsko zmago dosegli tudi slovenski vikingi. V mednarodni loterijski igri vikinglotto se je namreč prvič do zdaj zgodilo, da je glavni dobitek, vreden skoraj enajst milijonov, romal v našo državo, dobitna kombinacija je bila namreč vplačana v Ljubljani.

Kot nam je zaupala Mateja Slamnik Kos, dobitnik morda še ne ve, da se bo znesek na njegovem računu dvignil v nebo, če pa že, se na Loteriji Slovenija še ni oglasil. »Večje dobitke izplačujemo tretji delovni dan po žrebanju, tako da ga pričakujemo v ponedeljek. Časa ima 90 dni oziroma do 6. decembra,« dodaja Slamnik Kosova.

V sredo izžrebani glavni dobitek viking je vreden 10,767.576,80 evra in je bil vplačan v trafiki na Slovenski cesti v Ljubljani. Po plačilu 15-odstotnega davka, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo novi slovenski milijonar bogatejši za 9,152.440,28 evra. Kar 1,615.136,52 evra davka – to je tudi vse, kar dobitnik plača državi – bo torej prejela občina. Ali je to ljubljanska ali je dobitnik v prestolnici samo vplačal dobitno kombinacijo, bo znano, ko bo prišel po svoje milijone.

V skladu najmanj trije milijoni

Mateja Slamnik Kos je vesela, da je glavni dobitek pristal pri nas. FOTO: Osebni arhiv

Kot pojasnjuje Slamnik Kosova, igro vikinglotto v Sloveniji igramo od leta 2017. Gre za najstarejšo mednarodno loterijsko igro, ki je sicer na voljo 47 milijonom igralcev iz 10 držav Evrope, večina jih je s severa, igra poteka še na Norveškem, Danskem, Finskem, Švedskem, Islandiji, v Belgiji, Litvi, Latviji in Estoniji. »Neizmerno smo veseli, da je bil glavni dobitek izžreban v Sloveniji, na to smo ves čas po tihem upali. V skladu vikinglotta je vedno najmanj tri milijone evrov, vsota lahko narašča do 35 milijonov,« pravi sogovornica.

Prednost mednarodnih iger so izredno visoki skladi za dobitke, ki jih omogoča množična udeležba igralcev iz različnih držav. Loterija Slovenije s prirejanjem mednarodnih iger domačim igralcem omogoča izbiro, kakršno imajo tudi prebivalci na najbolj razvitih evropskih trgih, še pravijo na Loteriji Slovenija.

Glavni dobitek vikinglotta je četrti najvišji v zgodovini loterijske Slovenije in se je približal dobitku 11,134.617 evrov, ki je bil v igri eurojackpot izžreban januarja letos. V slednjem so sicer slovenski državljani »zmagali« že trikrat, v petih letih vikinglotta v Sloveniji pa so razdelili 668.352 dobitkov v skupni vrednosti 6,729.715,30 evra. Najvišji do sredinega žreba je bil 80.000 evrov.

Kot vse loterijske igre je tudi vikinglotto izredno pomembna igra z vidika zbiranja sredstev za slovenske športne, humanitarne in invalidske organizacije. »S prirejanjem igre vikinglotto smo v skoraj petih letih zbrali 4,6 milijona evrov koncesijskih dajatev, s katerimi se financira več kot 500 invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij ter projektov na let. V državni proračun so igralci prispevali še dodatnih 2,5 milijona evrov davkov, obogatili pa so tudi proračune občin, v katerih prebivajo,« še dodajajo na Loteriji.