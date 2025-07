Slovenec sodeloval v odmevnem reševanju na Hrvaškem, zdaj je povedal, kaj se je dogajalo (VIDEO)

Na Hrvaškem se je v sredo na zelo znani plaži Klančac (naselje Brseč) zgodila nesreča. Kot je včeraj poročal hrvaški portal novilist.hr, se je pet nemških turistov odločilo, da skoči s 17-metrov visoke pečine, kar pa se je za enega izmed njih končalo slabo, saj se je poškodoval. Da bi mu čim prej nudili pomoč, je tja poletel helikopter nujne medicinske pomoči, piše portal. Teren za reševanje ni bil idealen, saj prostora za pristanek ni bilo ogromno, a pogumnim reševalcem je vseeno uspelo priti do poškodovanca. Med reševalci je bil tudi Slovenec Tomaž Mrlak, ki je o reševanju spregovoril za POP TV.

V šestih minutah na lokaciji

»V treh minutah smo poleteli. Vmes smo dobili koordinate, kjer naj bi se to zgodilo, tako da smo se tja namenili. Ene šest minut smo potrebovali do tja,« je v uvodu povedal Mrlak, ki se mu prostor za pristajanje vseeno ni zdel tako majhen: »Iz pilotskega vidika niti ni bil tako majhen prostor. So bili že manjši prostori,« je povedal. Samo reševanje je, sodeč po njegovih besedah, potekalo po precej ustaljenem postopku. Kot pravi, so »ugasnili, naložili, prižgali in odleteli.«

Kot je poudaril, ni bil on tisti, ki je v tej akciji pilotiral: »Pilotiral je moj kopilot. Jaz sem bil poveljnik zrakoplova in sem govoril, kaj bomo delali, kako bomo delali, ampak pilotiral je pa moj kopilot.«

To pa ni bilo edino takšno reševanje na plaži, ki ga je imel v zadnjem času. Kot je povedal, da je nedavno tudi sam pristajal na plaži in na pomolu.