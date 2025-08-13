CVETLIČNI MARATON

Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)

26-letni florist Žan Žolger je v 24 urah izdelal 146 cvetličnih šopkov. V članku si poglejte, kakšne šopke je ustvarjal.
Fotografija: FOTO: Žan Žolger, Facebook
FOTO: Žan Žolger, Facebook

N. Č.
13.08.2025 ob 08:44
13.08.2025 ob 08:44
N. Č.
13.08.2025 ob 08:44
13.08.2025 ob 08:44

Poslušajte

Čas branja: 1:38 min.

Slovenj Gradec je bil danes zjutraj prizorišče neverjetnega podviga – 26-letni florist Žan Žolger je v 24 urah izdelal kar 148 šopkov in si s tem prislužil Guinnessov rekord.

Podvig se je začel v prostorih MKC Slovenj Gradec, kjer je Žan obdan z okoli tisoč stebli cvetja in zelenja pogumno začel svoj maraton. Prvi šopek je nastal po približno 10 minutah, po 12 urah je že dosegel številko 75, na koncu pa se je številka ustavila pri osupljivih 148.

FOTO: Žan Žolger, Facebook
FOTO: Žan Žolger, Facebook

Takšen izziv zanj ni nov – lani je neprekinjeno ustvarjal cvetlične aranžmaje za šest porok in bil buden več kot 48 ur. Tokrat pa je svojo energijo in talent usmeril tudi v plemenit namen.

FOTO: Žan Žolger, Facebook
FOTO: Žan Žolger, Facebook

Dobrodelnost v središču zgodbe

Polovico izkupička od prodaje šopkov bo Žan namenil Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, in sicer oddelkoma za pediatrijo in porodništvo. Šopke, ki so nastali v rekordnem maratonu, bodo kupci lahko odnesli domov že danes dopoldne v MKC, po 10. uri pa v Cvetličarni Flora.

FOTO: Žan Žolger, Facebook
FOTO: Žan Žolger, Facebook

Podpora s predsedniškega vrha

Žanov podvig je dobil tudi visoko moralno podporo. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar mu je namenila ganljiv nagovor, v katerem je pohvalila njegovo ustvarjalnost, vztrajnost in srčnost.

