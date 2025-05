Slovenec opozoril na nepravilnosti in izgubil službo! Zdaj toži nekdanjega delodajalca

Vse do aprila 2023 na Zavarovalnici Triglav niso imeli težav s tem, da so njihovi notranji revizorji pri svojem delu oziroma ocenjevanju tveganj na področju informacijske varnosti podjetja vpogledovali tudi v dokumentacijo, dostopno na interni aplikaciji eSeje. Tu so bili sklepi sej uprave. Zato je iste revizorje tiste pomladi začudilo posebno opozorilo vodstva družbe, naj bodo pri tovrstnih vpogledih bolj previdni. Oziroma, kot se danes spominja Borut Hribovšek, ki je konec februarja 2024 sporazumno kot notranji revizor zapustil omenjeno zavarovalnico, naj na podlagi naslova posameznih točk ...