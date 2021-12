Slovenec na cerkveni kliniki operira tudi med zaprtjem

Čeprav krivulja okužb s koronavirusom kaže na morebiten upad, se v bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih vrhunec epidemije šele približuje. Kljub grozljivi situaciji pa se ob zelo slabi precepljenosti, po čemer smo med najslabšimi v Evropi, peščica državljank in državljanov še vedno zelo glasno in s protesti upira ukrepom, predvsem cepljenju in samotestiranju učencev v šolah. Na vrhu sedemtisočaka Pic Lenina FOTO: Aleš Česen Po drugi strani pa je v naši sosednji državi, Avstriji, kjer doživljajo popolno zaprtje države, tako imenovani lockdown, veliko bolj mirno. Zakaj je tako in zakaj se v...