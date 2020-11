Slovenec, ki si ji že leta 1957 zamislil zračne blazine

V 102. letu starosti se je poslovil Peter Florjančič, pogumen, radoveden in samosvoj človek, svetovljan po duši in drzen v dejanjih, predvsem pa izjemen izumitelj in avtor številnih inovacij, ki so v marsičem spremenile življenje. Patentiral je približno 400 izumov, od tega jih je do faze proizvodnje prišlo 43. Med njimi je treba še posebej omeniti okvirčke za diapozitive, razpršilec za parfume in stroj za brizganje plastike. Florjančič se je rodil 5. marca 1919 na Bledu, pozneje pa živel in ustvarjal v številnih krajih po Evropi in ZDA. V mladih letih je bil aktiven športnik, glasbenik in filmski igralec, predvsem pa je ...