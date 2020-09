Slovenci znova med najboljšimi tunolovci

Na jubilejnem 15. tekmovanju v lovu na velike morske ribe v akvatoriju hrvaškega obmorskega mesta Omišalj, ki se ga je udeležilo kar 25 posadk s 100 tekmovalci, je zmaga pripadla ekipi Ohana z izkušenim slovenskim kapetanom Alešem Bendo. V treh dneh so udeleženci ujeli 13 tunov, težkih prek pol tone, najtežji primerek pa je tehtal solidnih 106 kilogramov.Čeprav je tekmovanje zaradi koronavirusa potekalo brez običajnega javnega tehtanja in zabav na omišaljski rivi, so se ga ribiči iz Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov udeležili v velikem številu.V treh dneh je 25 ...