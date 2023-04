Slovenci v Sudanu: Tri skupine, z izjemo ene, ne izkazujejo interesa za evakuacijo

V Sudanu spopadi ne pojenjajo. V sudanski prestolnici Kartum so dopoldne tako še vedno odmevali posamezni streli, vendar ostaja upanje, da bosta sprti strani še naprej spoštovali 72-urno prekinitev ognja. Po posredovanju ZDA je premirje začelo veljati ob polnoči in danes privedlo do pospešenih prizadevanj za evakuacije iz države.

Na ministrstvu za zunanje zadeve še naprej išejo možnosti za evakuacijo slovenskih državljanov, ki se bodo odločili za odhod iz Sudana.

Tri skupine, s katerimi so trenutno v stiku – z izjemo ene – ne izkazujejo interesa za evakuacijo, saj so po njihovem mnenju niso več v neposredni nevarnosti. Večina jih je v Port Sudanu.

Skupina, ki je bila do danes v okolici Kartuma, je dnevno seznanjena z možnostmi za odhod iz države, a se doslej za nobeno od teh ni odločila. Države EU sicer evakuacijske aktivnosti še vedno izvajajo, a so možnosti za izvedbo evakuacije vsak dan manjše, saj je večina držav članic EU svoje državljane že umaknila iz Sudana.