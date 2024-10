Slovenci v stresu zaradi službe

Skoraj tretjina oziroma 32 odstotkov anketiranih prebivalcev Slovenije ocenjuje, da niso zdravi, v stres jih spravljata predvsem služba (35 odstotkov) in družina (21 odstotkov). Za zdrave ali zelo zdrave pa se imata približno dva od treh vprašanih polnoletnih Slovencev, kaže raziskava svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Mediane.

Svet jih ne zanima

Skoraj 700.000 ljudi zase meni, da so nezdravi, v predstavitvi rezultatov ankete navaja Mediana, kjer so za oceno števila prebivalcev Slovenije uporabili najnovejše podatke o številu prebivalcev Statističnega urada RS. Vsak deseti Slovenec je zaskrbljen zaradi pomanjkanja denarja, enako velja za zdravje. Prebivalce Slovenije precej manj bremenijo spremembe v življenju, saj te skrbijo le šest odstotkov anketirancev, vojne po svetu (tri odstotke), okoljske katastrofe (tri odstotke) in brezposelnost (tri odstotke).

Starejše najbolj skrbi družina. FOTO: Dejan Javornik

Najvišji odstotek tistih, ki so pod stresom zaradi zdravja, je v Evropi.

V raziskavi so preverili tudi, za kako zdrave se imajo pripadniki različnih generacij na globalni ravni. Za najbolj zdrave se imajo pripadniki generacije Z (rojeni po 1995.), saj svoje zdravstveno stanje pozitivno ocenjuje polovica vprašanih. Delež tistih, ki se imajo za zdrave ali zelo zdrave, s starostjo pada. V generaciji Y (1981–1995) znaša 46 odstotkov, v generaciji X (1966–1980) 43 odstotkov, v baby boom generaciji (1946–1965) 38 odstotkov in v tihi generaciji (1928–1945) 30 odstotkov.

Pri Mediani so ugotavljali še, katera področja življenja so glavni vir psiholoških obremenitev za posamezne generacije po vsem svetu. Izkazalo se je, da je za generacije X, Y in Z glavni vzrok stresa služba. Temu sledi pomanjkanje denarja, kar je kot glavni vir stresa v vseh treh generacijah navedla približno petina anketirancev. Nekaj manj kot 10 odstotkov ljudi je zaskrbljenih zaradi zdravja. Baby boomerji in pripadniki tihe generacije najpogosteje kot vir stresa omenjajo družino (23 odstotkov).

Za marsikoga so povzročitelj stresa tudi denarne težave. FOTO: Leon Vidic

V Evropi je med vsemi celinami najvišji delež tistih, ki so pod stresom zaradi zdravja. Takšnih je 12 odstotkov anketirancev. Obenem pa so Evropejci najmanj zaskrbljeni zaradi težav z denarjem. Na stari celini je tovrstnih posameznikov 16 odstotkov, medtem ko v Amerikah, Afriki in na azijsko-pacifiškem območju ta delež sega do 25 odstotkov. Na Hrvaškem in v Srbiji je takšnih, ki jih v stres spravlja dogajanje v družini, več kot v Sloveniji (približno 28 odstotkov), delovno okolje pa jih obremenjuje manj kot prebivalce Slovenije, zaradi dela je pod stresom vsak četrti.

Raziskava je med decembrom 2023 in januarjem 2024 potekala v 39 državah sveta. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 33.866 ljudi, v Sloveniji pa jo je prek spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Gre za longitudinalno raziskavo, ki so jo v podobni obliki izvajali že od leta 2019, so zapisali pri Mediani.